Het Franse voetbal is dit weekend opgeschrikt door een heftig incident bij OGC Nice. De noodlijdende subtopper in de Ligue 1 werd na afloop van de teleurstellende 3-1 nederlaag bij Lorient opgewacht door honderden woedende fans. Het liep dusdanig uit de hand, dat zelfs spelers werden aangevallen. Nice heeft met een officieel statement gereageerd.

De schokkende situatie deed zich voor bij de terugkeer van het team in Nice: zo'n 400 woedende fans wachtten de groep van coach Franck Haise op. De situatie escaleerde al snel in pure chaos en geweld. Spelers Terem Moffi en Jérémie Boga werden mishandeld en hebben inmiddels aangifte gedaan. Ze zijn zelfs met ziekteverlof gestuurd.

In een officieel statement erkent Nice de frustratie van de fans over de 'slechte resultaten en prestaties die niet overeenkomen' met de clubwaarden. Maar de club veroordeelt met klem de 'buitensporige excessen' die hebben plaatsgevonden.

Zes nederlagen op rij

Nice, de club van trainer Tiago Gouveia, staat momenteel tiende in de Ligue 1 en heeft maar liefst zes opeenvolgende nederlagen geleden in alle competities. Voor de blamage tegen Lorient verloren ze ook al uit bij FC Porto in de Europa League. Pikant aan dat duel was dat voormalig trainer Francesco Farioli in Porto aan het roer staat. Voor zijn vertrek naar Ajax coachte hij Nice.

'Onacceptabel'

"Afgelopen zondag, bij terugkeer uit Lorient, werden de spelers van Nice opgewacht door een grote groep fans bij het trainingscomplex van de club. De club begrijpt de frustratie die is ontstaan door de reeks slechte resultaten en prestaties die niet overeenkomen met de waarden van de club. De excessen die tijdens deze bijeenkomst hebben plaatsgevonden, zijn echter onacceptabel. Verschillende clubleden werden het slachtoffer van confrontaties. Nice spreekt zijn volledige steun uit aan de betrokkenen en veroordeelt deze daden met de grootst mogelijke vastberadenheid", staat te lezen in het statement van Nice.

