Het gaat de laatste weken veelvuldig over supporters in voetbalstadions en dat zal na woensdagavond niet anders zijn. Fans van de thuisploeg PEC Zwolle konden zich na een late goal van AZ niet beheersen en zorgden ervoor dat het duel om de Eurojackpot KNVB Beker (1-3) vlak voor tijd werd stilgelegd.

De wedstrijd in de tweede ronde van het bekertoernooi was al bijna afgelopen. De extra tijd van de tweede helft liep toen Ibrahim Sadiq met een prachtig afstandsschot de 1-3 aantekende. De vreugde en bewondering was echter van korte duur, want fans van PEC waren woedend en wilden een vrije trap, maar kregen die niet.

Vervolgens staakte Makkelie het duel tijdelijk toen er van alles op het veld werd gegooid. Het was het zoveelste treurige supportersincident in het Nederlandse betaalde voetbal van de afgelopen dagen.

'Keer op keer...'

Afgelopen zondag maakten fans van Ajax al na vijf minuten een einde aan het Eredivisieduel met FC Groningen door enorm veel vuurwerk af te steken. ESPN-commentator Vincent Schildkamp werd er helemaal gek van. "Keer op keer wordt het Nederlandse voetbal gegijzeld door mensen die niet met teleurstelling om kunnen gaan", verzucht hij bij het duel in Zwolle.

Zo ver kwam het dit keer gelukkig niet. Na een korte onderbreking werd het duel hervat. Vervolgens gingen wat spelers op het veld nog bijna op de vuist, waardoor Makkelie wat kaarten moest trekken. "Wat een treurnis", zo vatte de commentator het samen.

De thuisploeg kwam voor rust nog op voorsprong ook via Koen Kostons. Na rust repareerde AZ de schade. Sven Mijnans maakte de gelijkmaker en zorgde tien minuten voor tijd ook voor de 1-2. Op dat moment waren de thuissupporters al gefrustreerd, want volgens hen stond de doelpuntenmaker buitenspel. Er is echter geen VAR in deze fase van het bekertoernooi, waardoor er geen uitsluitsel over was.

Na de fraaie 1-3 van Sadiq werd het duel definitief beslist. AZ gaat naar de derde ronde. Het is deze week het enige bekerduel. Dat komt omdat AZ over twee weken moet spelen in de Conference League. Dan staat de rest van het bekerprogramma gepland.