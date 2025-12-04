Het doet pijn bij PEC Zwolle dat de club woensdagavond uit de Eurojackpot KNVB Beker vloog. Door toedoen van twijfelachtig optreden van de arbitrage ging AZ er met de zege en dus de volgende ronde vandoor. PEC-aanvoerder Ryan Thomas is verbolgen en snapt de frustraties van zijn eigen fans, die de wedstrijd lieten staken. Hij legt de schuld zelf bij scheidsrechter Danny Makkelie en zijn assistenten.

"Het is heel zuur om zo te verliezen, met een fout van de scheids. Het waren ook de momenten daarvoor. Hij floot heel makkelijk voor AZ, met vrije trappen. Bij ons was het tegenovergesteld. Ik vind dat bizar. Hij doet het niet bewust, maar ik vond zijn beslissingen bijzonder", zegt aanvoerder Thomas in gesprek met het Algemeen Dagblad. Vooral de 1-2 van Sven Mijnans riekte naar buitenspel, maar ook de beslissende 1-3 in de slotfase was dubieus vanuit het Zwolle-oogpunt.

'Eigenlijk zijn we allemaal de lul in Zwolle'

Er is in deze fase van de KNVB Beker geen VAR mogelijk, vooral omdat de KNVB niet de beschikking heeft om bij alle wedstrijden te zijn. Zeker ook omdat er amateurploegen actief zijn en daar de mogelijkheden tot het plaatsen van camera's gering zijn. PEC Zwolle was er nu tegen AZ weer de dupe van. "Eigenlijk zijn we allemaal de lul in Zwolle”, klonk Thomas gefrustreerd over het gevoel dat bij hem heerst dat zijn club vaak benadeeld wordt door de arbitrage.

'Het was voor het hele stadion buitenspel'

"We denken vaak dat de VAR slecht is, maar nu merk je dat het heel belangrijk is. Ik snap niet zo goed waarom er in deze ronde geen VAR is, ik vind dat het wel zou moeten. Maar de KNVB zal er vast een goede reden voor hebben", zei Thomas. Zijn trainer Henry van der Vegt deed ook een duit in het zakje. "De grensrechter gaf in de eerste helft een paar keer een vlagsignaal waar wij vraagtekens bij hadden. Nu hadden we geen twijfels, maar was dat vlagsignaal er niet. Het was voor het hele stadion buitenspel."