FC Barcelona geeft Atlético Madrid een pak slaag en neemt tweede plaats over in Spanje

FC Barcelona heeft in La Liga de tweede plaats overgenomen. De Catalanen wonnen uit bij Atlético Madrid met duidelijke cijfers: 0-3. Barcelona gaat stuntploeg Girona voorbij en is met acht punten achterstand nu de belangrijkste achtervolger van koploper Real Madrid.

Beide ploegen plaatsten zich eerder deze week voor de kwartfinales van de Champions League door een Italiaans team te verslaan. Barcelona was met 3-1 te sterk voor Napoli, terwijl Atlético na strafschoppen afrekende met Internazionale, de finalist van vorig seizoen. Memphis Depay speelde daarin een belangrijke rol door vlak voor tijd een verlenging af te dwingen.

Uitgerekend Joao Felix, door Atlético verhuurd aan Barcelona schoot vlak voor de rust openingstreffer binnen. De Portugees liep een voorzet van spits Robert Lewandowski binnen. Desondanks liepen de emoties op de Barcelona-bank hoog op. Coach Xavi werd nog voor rust weggestuurd met een rode kaart vanwege commentaar op de arbitrage.

Zijn ploeg gooide vlak na rust het duel in het slot. Deze keer was Lewandowski niet de aangever, maar de afmaker. De Poolse spits schoot de bal uit de draai schitterend via de binnenkant van de paal binnen. Lewandowski was ook bij de derde goal van Barcelona betrokken. De spits legde de bal panklaar op het hoofd van Fermin Lopez, die raak knikte.

Girona voorbij

Barcelona stijgt door de overwinning naar de tweede plaats. Het profiteert van de nederlaag van stuntploeg Girona, dat met 1-0 verloor van Getafe. Ook blijft het door de zege enigszins in het spoor van koploper Real Madrid. De Madrilenen kwamen zaterdag in actie tegen Osasuna en wonnen vrij simpel met 4-2. De ploeg van Xavi staat acht punten achter op Real met nog negen wedstrijden te gaan. Beide teams treffen elkaar op 21 april nog in het Santiago Bernabeu.