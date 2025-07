Topclub Barcelona begint het nieuwe seizoen hoogstwaarschijnlijk tóch in het olympisch stadion 'Montjuïc', meldt de Spaanse pers maandag. Daarmee komt de regerend kampioen van La Liga een belofte om eerder terug te keren in het iconische stadion Camp Nou niet na.

Drie weken geleden kwam de Catalaanse club met een officieel statement dat de renovatie van Camp Nou volgens planning verloopt en dat de terugkeer in eigen stadion gepland stond voor 10 augustus, voor de strijd om de Joan Gamper-trofee. De laatste dagen heeft Barça echter toegegeven dat dit niet haalbaar is. Er is te weinig tijd om alle veiligheidsinspecties uit te voeren en de benodigde certificaten te verkrijgen voor de terugkeer van het publiek.

Paniek

Al tijdens het afgelopen seizoen kondigde Barcelona aan dat de definitieve terugkeer naar Camp Nou gepland staat voor 29 november, de 125e verjaardag van de club. Het is interessant om te zien welke afspraken de club precies heeft gemaakt met de gemeente over het gebruik van 'Montjuïc'. Aan het einde van vorig seizoen was er een spannend moment toen het erop leek dat de Catalaanse club El Clásico niet in het stadion kon spelen vanwege een gepland concert van de Rolling Stones. Alleen door een gelukkig toeval en de annulering van het concert kon de voetbalgigant alsnog in het stadion spelen.

Eerste drie wedstrijden uit

Barcelona had rekening gehouden met dergelijke complicaties en wilde de eerste drie wedstrijden van het seizoen in La Liga op vreemde bodem spelen. La Liga ging akkoord met het verzoek en plande de topclub achtereenvolgens in tegen Mallorca (16 augustus), Levante en Rayo Vallecano. De eerste thuiswedstrijd onder leiding van Hansi Flick is pas medio september tegen Valencia, maar volgens de pers is de kans groot dat ook deze wedstrijd toch nog in 'Montjuïc' zal worden gespeeld.

Vorig seizoen speelde Barcelona al in het 'tweede thuis' vanwege de verbouwing van Camp Nou. De kans is dus groot dat de Nederlandse middenvelder bij de Spaanse topclub zijn rentree in het iconische stadion nog even uit moet stellen.

