Frenkie de Jong (28) speelt sinds medio 2019 bij FC Barcelona en de middenvelder wil bij de Spaanse club blijven. Maar het schiet niet op met het verlengen van zijn contract. Wat is er loos daar in Catalonië en wat heeft zijn vaste zakelijke partner daar mee te maken?

Het contract van De Jong bij Barcelona loopt tot medio 2026. In juni, na het interlandblok van Oranje waarbij De Jong present was, zei hij dat er wordt gewerkt aan een langere verbintenis. Die is nog niet gekomen. "Ik wil graag blijven en de club wil dat ook, dus dan kom je er normaal gesproken wel uit", zei De Jong destijds.

Handtekening

"De details rondom het contract zijn besproken en vastgelegd, maar er is nog geen handtekening gezet", schrijft het Duitse Bild.

"In plaats daarvan zijn de onderhandelingen momenteel op pauze gezet. En de reden is merkwaardig. Het probleem is dat De Jong nog niet officieel afscheid heeft genomen met de man die al lange tijd zijn zaakwaarnemer is: Ali Dursun. Alhoewel de speler al maanden geleden mondeling een overeenkomst heeft bereikt met Barca, moet hij eerst een nieuwe zaakwaarnemer aanstellen, voordat alles wordt afgerond."

Kritiek

Dat De Jong zijn vaste zakelijke partner moet dumpen, heeft te maken met de moeizame band tussen Dursun en de clubleiding. De zaakwaanemer heeft diverse keren negatieve commentaren gegeven over de handelswijze van de club.

"Regelmatig kwam hij met kritiek op hoe de club De Jong heeft behandeld", aldus de krant. "De Catalanen hebben hem al meerdere keren op het hakblok gelegd, maar De Jong hield toch aan hem vast. En De Jong heeft schijnbaar al een nieuwe zaakwaarnemer op het oog. Het lijkt erop dat hij voortaan wordt gerepresenteerd door Pini Zahavi."

Salaris

Daarnaast meldt Bild dat De Jong het in het eventuele nieuwe contract moet stellen zonder salarisverhoging. "Hij is al een van de topverdieners", aldus Bild. "Zijn huidige contract verschaft hem een brutosalaris van 22 miljoen euro voor komend seizoen."

Frenkie de Jong en zijn partner Mikky Kiemeney verwachten binnenkort hun tweede kindje.Wanneer de uitgerekende datum is, heeft het stel niet bekendgemaakt, maar de zichtbaar zwangere buik van Kiemeney in een nieuw bericht op Instagram en de daarbijbehorende tekst verraden dat ze waarschijnlijk deze zomer nog hun kindje verwachten. "De start van een speciale zomer", schrijft Kiemeney op Instagram bij een foto van zichzelf in een strakke jurk waarop ze haar buik toont.