FC Barcelona plaatst zich met Frenkie de Jong als aanvoerder voor finale Copa del Rey

Feyenoord-trainer Robin van Persie is zeer kritisch op zijn ploeg, al was hij wel héél blij met zijn buitenspelers in de 4-1 zege op FC Groningen woensdagavond. "Als je kijkt naar hoe Igor (Paixao, red.) presteert, dan vraag je je af of er nog heel veel bij kan... Hij is zó ongelooflijk goed", stelt Van Persie.