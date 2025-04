FC Barcelona en Frenkie de Jong moeten vrezen door forse beschuldiging

FC Barcelona lijkt zich weer eens in de nesten te hebben gewerkt. De club van Frenkie de Jong wist na een hoop gedoe afgelopen winter aanwinsten Dani Olmo en Pau Victor in te schrijven, maar dat is volgens de Spaanse voetbalcompetitie niet helemaal eerlijk gegaan.

De Spaanse sportrechtbank (CSD) verlengde de registratie van de twee spelers in januari zodat ze vooralsnog ook in de tweede helft van het seizoen speelgerechtigd zijn. La Liga meldt, in afwachting van een definitieve uitspraak, dat dat is gebeurd op onjuiste gronden. De goedkeuring volgde nadat eerder twee verschillende rechters, de Spaanse voetbalbond (RFEF) en La Liga vanwege de schuldenlast van de club het verzoek hadden afgewezen.

Aangifte

La Liga stelt dat Barcelona tussen 31 december en 3 januari gebruikmaakte van een niet nader genoemde accountant. Die heeft in de boeken een deal vermeld waarin de club vip-boxen had verkocht ter waarde van 100 miljoen euro. De huidige accountant heeft, zo meldt La Liga, de deal niet opgenomen in de tussentijdse financiële overzichten van de club.

De organisatie achter de voetbalcompetitie zegt zelfs aangifte te hebben gedaan bij de beroepsvereniging tegen de bewuste accountant. De club van De Jong voldeed volgens de organisatie "noch op 31 december 2024, noch op 3 januari 2025, noch momenteel" aan de financiële eisen om het salarisplafond te verhogen en Olmo en Víctor bij de selectie te behouden.

Barcelona weigerde commentaar te geven toen het Franse persbureau AFP daarom vroeg. De CSD gaf in januari voorlopig toestemming beide spelers weer aan de selectie toe te voegen. Een definitieve uitspraak wordt voor 7 april verwacht.

