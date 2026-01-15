FC Barcelona heeft zich donderdag geplaatst voor de kwartfinale van het nationale bekertoernooi na een 2-0-overwinning op Racing Santander. Dat moest de Spaanse ploeg zonder middenvelder Frenkie de Jong doen.

FC Barcelona maakt dit seizoen nog altijd kans op alle te winnen prijzen. De koploper uit de Spaanse voetbalcompetitie bereikte donderdag de kwartfinales van de Copa del Rey.

Ferran Torres maakte halverwege de tweede helft het openingsdoelpunt voor Barça tegen de huidige nummer 1 van het tweede niveau in Spanje. De aanvaller werd de diepte in gestuurd door Fermín López, omspeelde de doelman en schoof de bal in het doel. In blessuretijd stelde Lamine Yamal de zege veilig: 0-2.

Frenkie de Jong

Oranje-international De Jong ontbrak bij FC Barcelona. De middenvelder was geschorst na zijn rode kaart in de finale van de Spaanse Supercup voor een overtreding op Kylian Mbappé. FC Barcelona won dat duel zondag van Real Madrid met 3-2 en pakte daarmee de eerste prijs van het nieuwe jaar. De Catalanen zijn ook nog actief in de Champions League.

Real Madrid

De coach van Real Madrid, Xabi Alonso, werd daarop ontslagen. Voor zijn opvolger Alvaro Arbeloa eindigde zijn eerste wedstrijd ook in een drama. De ploeg werd woensdag uitgeschakeld in de beker door tweedivisionist Albacete.

Arbeloa heeft maar kort de tijd om de boel weer te reorganiseren, want zaterdag wacht alweer de volgende tegenstander. Levante komt dan voor de competitie op bezoek in Bernabeu. Barcelona speelt in La Liga op zondag tegen Real Sociedad.

