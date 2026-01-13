Mikky Kiemeney ontving Frenkie de Jong met open armen toen hij na de gewonnen Spaanse Supercup weer thuiskwam. De middenvelder van FC Barcelona had na de zege op Real Madrid in de finale wat 'cadeautjes' meegenomen voor zijn kinderen.

'Papa heeft wat nieuw speelgoed meegenomen', schrijft Kiemeney op Instagram. Daarbij deelt de vrouw van Frenkie een foto waarop een hele berg speelgoedknuffels te zien is, mét een minibeker van de Supercopa. Het is gebruikelijk dat spelers die een prijs winnen een kleinere variant mee naar huis krijgen.

Op de video die Kiemeney daarna deelt, is te zien hoe zoon Miles wat speeltjes in de beker doet. De logo's van FC Barcelona, Athletic Club, Atlético Madrid en Real Madrid staan allemaal op de prijs, omdat die vier clubs streden om de Supercopa. Zo rekende Barcelona in de halve finale af met Athletic Club (5-0).

Flinke prijzenkast

De Jong kreeg ook nog een medaille voor het winnen van de Supercopa en die werd omgedaan bij een beertje. De 28-jarige Nederlander zal het eremetaal binnenkort ongetwijfeld opbergen in zijn steeds groter wordende prijzenkast. Bij Barcelona veroverde hij al zeven prijzen: tweemaal de landstitel, twee keer de beker en al driemaal de Supercup. Alleen de Champions League ontbreekt nog.

De 64-voudig international van het Nederlands elftal is inmiddels uitgegroeid tot één van de aanvoerders bij de Catalanen. Zo droeg Frenkie de band in de halve finale én de finale van de Supercopa. Overigens kreeg hij in de blessuretijd nog een rode kaart tegen Real Madrid, door een charge op Kylian Mbappé. Zelf was de Oranje-middenvelder het daar niet mee eens, omdat hij zijn tackle al had ingezet toen Mbappé er nog aan moest komen.

Familie De Jong in Barcelona

De Jong en Kiemeney hebben samen twee kinderen. In november 2023 werd zoon Miles geboren, vorig jaar (augustus 2025) verwelkomde het getrouwde koppel ook zoon Mason op de wereld. Het stel woont al sinds de zomer van 2019 in Barcelona.