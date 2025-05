FC Groningen komt met opvallende reactie na rode kaart tegen Ajax

De rode kaart van Luciano Valente was misschien wel het begin van de chaos tijdens FC Groningen - Ajax woensdagavond. De uitblinkende middenvelder van de thuisclub kwam hard in met twee benen op Ajax-aanvoerder Jordan Henderson en moest van scheidsrechter Jeroen Manschot vertrekken. De aanklager heeft inmiddels de schorsing bekendgemaakt.

Het schikkingsvoorstel voor Valente is drie duels schorsing, waarvan één voorwaardelijk. FC Groningen komt daar met een opvallende reactie op terug. De club weigert akkoord te gaan en stuurt de zaak naar de tuchtcommissie. Omdat de volgende wedstrijd alweer in zicht is, wordt die zaak volgens de thuisclub donderdagavond behandeld.

Laatste wedstrijd

Mogelijk wil FC Groningen met een zo sterk mogelijke selectie de laatste duels van het seizoen afwerken. Zondag moet in de uitwedstrijd bij PEC Zwolle het ticket voor de play-offs om Europees voetbal worden gehaald. FC Groningen heeft daar flinke concurrentie voor, dus elke topspeler die inzetbaar is, is welkom voor trainer Dick Lukkien. Zeker Valente, één van de uitblinkers van de ploeg dit seizoen.

Etienne Vaessen

FC Groningen kan tegen PEC Zwolle ook al geen beroep doen op keeper Etienne Vaessen. De aanklager van de KNVB is een vooronderzoek gestart naar het gedrag van de doelman. Hij raakte meermaals betrokken bij opstootjes en zou na het laatste fluitsignaal zelfs een assistent-trainer van Ajax geslagen hebben. Vaessen miste sowieso al het duel bij PEC Zwolle, want de gele kaart die hij eerder in de wedstrijd kreeg betekende al een automatische schorsing.

Strijd om Europees voetbal

FC Groningen moet na zondag in de top-9 van de Eredivisie staan om zeker te zijn van de play-offs om Europees voetbal. Als Fortuna Sittard op één van die plekken eindigt, is plek 10 ook genoeg voor de play-offs. Dat komt doordat Fortuna geen UEFA-licentie heeft en daardoor uitgesloten is. AZ en FC Twente zijn als enige al zeker van de play-offs. Bekerwinnaar Go Ahead Eagles hoeft de play-offs niet te spelen.

Aangepaste play-offs

NEC, Heerenveen, Sparta, PEC Zwolle én Heracles maken op de laatste speeldag allemaal nog kans op het felbegeerde plekje. De play-offs om Europees voetbal zullen telkens om één duel gaan, dus niet meer uit en thuis. Dit heeft de KNVB zo bedacht om de drukke agenda wat te verlichten. De hoogst geklasseerde clubs krijgen telkens het thuisvoordeel in die duels.

