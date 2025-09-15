FC Twente heeft al snel een vervanger gevonden voor de pijlsnel ontslagen trainer Joseph Oosting. De Eredivisie-club stelt John van den Brom aan als de nieuwe coach. Hij kan per direct beginnen en zit vrijdag al meteen op de bank tijdens het duel bij Sparta in Het Kasteel.

“Ik heb veel zin in deze klus. Het geeft me de mogelijkheid om bij een prachtige club weer in de top van de subtop van de Eredivisie te werken, want daar hoort FC Twente thuis. Ik ben er trots op hier te mogen zijn, ik kijk er erg naar uit. Het is zaak snel kennis te maken met de spelers en de staf. We gaan hard aan de slag, zodat we vrijdag zo goed mogelijk zijn voorbereid zijn op de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam", zegt Van den Brom op de website van de club.

'Per direct beschikbaar'

Technisch directeur Jan Streuer is logischerwijs ook blij met de komst van Van den Brom, die vorig seizoen Vitesse probeerde overeind te houden. "Hij is een zeer ervaren trainer die zowel in het binnen- als in het buitenland zijn sporen heeft verdiend. In de positie waarin we nu verkeren is die ervaring gewenst, hij kent de Nederlandse competitie. Daarnaast is John per direct beschikbaar. Uit de gesprekken die we de afgelopen dagen met hem hebben gevoerd bleek dat John zeer gedreven is om hier aan de slag te gaan. We hebben veel vertrouwen in de samenwerking tussen John en de overige stafleden.”

Snel ontslag

Na tegenvallende resultaten besloot Streuer om Joseph Oosting al na vier Eredivisie-duels te ontslaan als trainer van de club. Daarmee was hij niet de snelste, want een week daarvoor werd Erik ten Hag al na drie duels ontslagen als trainer van Bayer Leverkusen.

Carrière John van den Brom

Als voetballer droeg John van den Brom tussen 1986 en 2003 het shirt van Vitesse, Ajax, Istanbulspor en De Graafschap. Nadat Van den Brom zijn spelerscarrière beëindigde, werd hij achtereenvolgens trainer van vv Bennekom, Jong Ajax en was hij Hoofd Jeugdopleiding bij Ajax. De voormalig middenvelder vervolgde in 2007 zijn trainersloopbaan bij AGOVV en was daarna hoofdtrainer van ADO Den Haag, Vitesse, RSC Anderlecht, AZ, FC Utrecht, KRC Genk, Al-Taawoun, Lech Poznan en afgelopen seizoen Vitesse.

