Johan Derksen heeft een duidelijke mening over het ontslag van trainer Joseph Oosting bij FC Twente. In Vandaag Inside spreekt hij zich fel uit tegen het besluit van technisch directeur Jan Streuer, die zich door 'emotie heeft laten leiden'.

"De trainer van FC Twente is er overdreven snel uitgegooid", begint Derksen zijn relaas. "De spelers, dat merk je aan de reacties, die begrijpen er niets van. Ík begrijp er niets van", zegt hij fel. "Dan moeten we oppassen", reageert Wilfred Genee. "Als jij het niet begrijpt."

'Helemaal op hol geslagen'

"Inderdaad", vervolgt Derksen. "Het is namelijk een hele oprechte, integere man. Jan Streuer is op zijn oude dag helemaal op hol geslagen. Hij heeft zijn onderbuikgevoelens de vrije loop gelaten." Volgens de oud-voetballer is het Oosting niet aan te rekenen dat FC Twente teleurstellend is begonnen aan het seizoen. De club staat na vier wedstrijden op drie punten in de Eredivisie.

"Maar alle goede spelers zijn verkocht en het loopt wat minder. Dan beginnen de supporters te klagen en dan denkt hij: ik kies voor mezelf, ik gooi die Oosting eruit en dan zijn ze weer zoet. Dan denk ik: Streuer kijk nou eens in de spiegel, want jij bent de reden dat Oosting een paar punten verloor", aldus Derksen

'Dooie' John van de Brom

Over John van den Brom, de beoogde nieuwe trainer van Twente, is Derksen ook niet te spreken. "Dat is niet iemand die mensen stimuleert. Dat vind ik een dooie. Ik zou liever Oosting hebben dan Van den Brom."

René van der Gijp denkt dat FC Twente zichzelf misschien overschat. "Als ze meedoen in de subtop doen ze het goed", valt Derksen hem bij. "Tuurlijk Johan, als het meezit wordt je vijfde. En als het tegenzit wordt je tiende."

Bovendien miste FC Twente spits Sam Lammers vanwege een blessure. "Ik vind het echt onbegrijpelijk dat Streuer met zijn ervaring zo'n emotionele beslissing heeft genomen onder druk van de meute", besluit Derksen.

