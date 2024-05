FC Twente wint op bezoek bij PEC Zwolle en gaat Champions League in

FC Twente speelt volgend seizoen in de voorrondes van de Champions League. De Tukkers wonnen op bezoek bij PEC Zwolle met 1-2 en stelden daardoor het Champions League-voetbal veilig. AZ stond zondagmiddag lang virtueel op die derde plek, maar zag Twente in de slotfase tóch de drie punten pakken. Voor PEC Zwolle een zure nederlaag bij het afscheid van Bram van Polen.

Bij de wedstrijd tussen PEC Zwolle en FC Twente stond er in de laatste speelronde nog genoeg op het spel. Bij winst van de bezoekende ploeg, FC Twente, gaan zij de voorrondes van de Champions League spelen. Bij een nederlaag is FC Twente afhankelijk van directe concurrent AZ. Zij gingen op bezoek bij FC Utrecht. PEC Zwolle wilde een geweldig afscheid geven aan clubicoon Bram van Polen, die na zeventien seizoenen stopt als profvoetballer.

Paniek op de tribune

Wat een mooi voetbalgevecht moest worden, begon met een drama. Al na twee minuten werd de wedstrijd stilgelegd, nadat er paniek ontstond op de tribune van de harde kern van PEC Zwolle. Dokters van beide ploegen snelden naar de tribune en gingen daar direct aan de slag. Na een korte onderbreking van een aantal minuten ging de wedstrijd weer verder.

Matig begin van beide kanten

Daarna kon het voetbalgevecht écht beginnen. De eerste grote kans was voor de thuisploeg. Al na een paar minuten spelen kwam PEC goed voor het doel van Przemysław Tytoń, maar de Poolse goalie liet zich niet kloppen. Dat was ook één van de weinige kansen voor PEC Zwolle. De bezoekers waren constant dreigend, maar de bal wilde er maar niet in.

De gevaarlijkste man van de wedstrijd was Mitchell van Bergen. De pijlsnelle aanvaller zag zijn doelpogingen tot tweemaal toe knap werden gepakt door Zwolle-doelman Jasper Schendelaar. Daarna was het tijd voor een mooi eerbetoon aan de afscheid nemende Bram van Polen.

Eerbetoon voor Bram van Polen

De aanvoerder van de ‘Blauwvingers’ stopt na zeventien seizoenen bij PEC Zwolle als profvoetballer en dat lieten de niet ongezien. Voorafgaand was er al een mooie sfeeractie, maar ook in de achttiende minuut lieten de supporters van de thuisploeg zich van hun beste kant zien. De aanvoerder werd luidkeels toegezongen en de supporters toonden massaal sjaals met ‘Voor altijd Van Polen’.

Mega kans voor Steijn

Daarna hield Twente het betere van spel en was Zwolle vooral gevaarlijk vanuit de counter. De grootste kans van de wedstrijd was voor Sem Steijn. De topscorer van de Tukkers schoot echter van dichtbij op de paal. Een honderd procent kans, maar ook Steijn had het vizier niet op scherp staan. Daardoor bleef het gelijk in Zwolle. Bij de wedstrijd tussen FC Utrecht en AZ gingen de ploegen met een 0-3-tussenstand, in het voordeel van AZ, rusten.

Goed begin FC Twente

FC Twente-trainer Joseph Oosting zette zijn ploeg in de rust op scherp. De Tukkers begonnen uitstekend aan de tweede helft. Invaller Naci Ünüvar schoot binnen een paar seconden vlak naast het doel, terwijl Steijn hard in het zijnet schoot. FC Twente kreeg bijna de deksel op de neus. Ody Velanas kreeg een geweldige kans op 1-0, maar zijn inzet ging voorbij het doel. De bal kon nog bijna worden ingetikt door Lennart Thy, maar hij kwam een teenlengte te kort.

Na een klein uur spelen opende FC Twente de score. Daan Rots maakte na een goede actie van Ünüvar de 1-0 met een mooie schuiver. Dit zou betekenen dat Champions League binnen is voor FC Twente. PEC Zwolle maakte echter razendsnel gelijk. In de 62e minuut maakte McNulty de gelijkmaker. Na slecht verdedigen bij de bezoekers kon de linksback van Zwolle hard binnenschieten: 1-1.

Comeback FC Utrecht; FC Twente CL in?

Vervolgens volgde er bij PEC Zwolle tegen FC Twente een fase zonder grote kansen. PEC Zwolle gaf de bal aan FC Twente, maar die kwamen maar niet door de Zwolse verdediging. Bij de wedstrijd tussen FC Utrecht en AZ pakte Dani de Wit van AZ een rode kaart in de zestigste minuut. FC Utrecht greep die kans aan en maakte zo'n tien minuten voor tijd een geweldige comeback: 3-3.

FC Twente op voorsprong

In de 80e minuut schoot Ricky van Wolfswinkel zijn ploeg vanaf de stip op voorsprong. Na een overtreding op Youri Regeer mocht de spits achter de bal gaan staan. De 35-jarige goalgetter bleef koel en stuurde PEC-goalie Schendelaar de verkeerde kant op: 1-2. Virtueel gezien ging FC Twente met deze tussenstand de Champions League in.

Definitief afscheid Van Polen

In de slotminuut van de wedstrijd was het definitief klaar voor Bram van Polen. PEC Zwolle-trainer Johnny Jansen gunde hem, zoals verwacht, een publiekswissel. Spelers van FC Twente en PEC Zwolle vormden een mooie erehaag om Van Polen te bedanken voor zijn diensten.

FC Twente gaat Champions League in

De bezoekers trokken de 1-2 voorsprong over de streep. Daarmee stelden de Tukkers Champions League veilig. De ploeg van Oosting mag zich daardoor op gaan maken voor de voorrondes van het miljoenenbal. AZ en FC Utrecht deelden de punten: 3-3.