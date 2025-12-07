FC Utrecht heeft zondag een jaarlijks eerbetoon gegeven aan David Di Tomasso. De verdediger overleed in 2005 als speler van de Domstedelingen aan een hartstilstand en ook dit jaar stond men weer indrukwekkend stil bij zijn overlijden.

Op 29 november 2005 ging het op een verschrikkelijke manier mis voor de Franse Utrecht-verdediger Di Tomasso. Enkele dagen eerder won de toen 26-jarige stopper nog met de Domstedelingen van Ajax, maar in de nacht van maandag op dinsdag overleed hij in zijn slaap aan een acute hartstilstand. Compleet onverwacht voor iedereen en een schok voor elke voetbalfan in Nederland, maar vooral voor iedereen die Utrecht een warm hart toedraagt. Al snel werd bekend dat Utrecht het rugnummer van Di Tomasso, nummer 4, niet meer zal gebruiken. Hij blijft dan ook voor altijd Utrecht's nummer vier.

Eerbetoon

Rond de sterfdag van Di Tomasso wordt er bij Utrecht altijd een mooi eerbetoon gehouden. Dit jaar is het twintig jaar geleden dat de Fransman overleed en dus pakte de club dit jaar extra uit. Voor de wedstrijd werd al aangekondigd dat op het shirt van de FC Utrecht-spelers een badge te zien is met daarop de beeltenis van Di Tomasso. Ook op de aanvoerdersband van Nick Viergever is de oud-verdediger vermeld om hem zo te blijven eren en hem niet te vergeten.

Voor de wedstrijd werd Di Tomasso ook nog op verschillende manieren geëerd. Zo werd Ti Amo van Umberto Tozzi in het stadion gedraaid, een nummer dat in Utrecht symbool staat voor Di Tomasso. Ook werd er een spandoek uitgerold met daarop de prachtige tekst: 'Na 20 jaar nog altijd onze nummer 4', doelend op het rugnummer van Di Tomasso wat nog altijd niet gebruikt wordt bij Utrecht.

Jean-Paul de Jong

Tegenover ESPN vertelde toenmalig Utrecht-aanvoerder Jean-Paul de Jong al eens over hoe de selectie toen het overlijden van hun teamgenoot beleefde. "Het was een enorm koude dag", vertelt De Jong over de herdenkingsdienst in de Galgenwaard. "En dan moet je het publiek toespreken. Dat zijn nog steeds dingen waar je heel veel gevoel bij hebt", vertelt de oud-voetballer met tranen in zijn ogen. Het raakt je nog steeds. Ook omdat je het verdriet nog steeds voelt."