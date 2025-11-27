Het is erop of eronder voor FC Utrecht in de Europa League. De Domstedelingen moeten een goed resultaat halen om zicht te houden op de volgende ronde. Na tien minuten spelen gebeurde er echter iets opmerkelijks, wat mogelijk positief uit kan komen voor de mannen van Ron Jans.

Om 21.00 uur werd er afgetrapt in Zuid-Spanje, en nog geen tien minuten later ging het helemaal mis bij de opponent van de Nederlandse ploeg. Betis-spelers Isco en Sofyan Amrabat kwamen hard met elkaar in botsing.

Niet meer verder

Vervolgens moesten beide spelers worden opgelapt, en het leek er eventjes op dat ze door konden spelen. Maar niets was minder waar, want even later moest sterspeler Isco het veld ruimen. En ook Amrabat, die in het verleden nog het shirt van Utrecht droeg, kon niet meer verder spelen. Vijf minuten later werd ook hij gewisseld.

Geen tegenvaller

De uitgevallen spelers zijn sterkhouders van de Spaanse ploeg. Hun uitvallen is dus zeker geen tegenvaller voor FC Utrecht. Want zij hebben de punten in Europa hard nodig. De Domstedelingen hebben namelijk nog maar één schamel puntje in de competitiefase van de Europa League bij elkaar gevoetbald.

Het enige punt werd drie weken geleden in eigen huis behaald tegen FC Porto. Verder verloor de nummer vijf van de Eredivisie van Olympique Lyon, SK Brann en FC Freiburg. FC Utrecht moet eigenlijk drie van de laatste vier wedstrijden winnen om hoop te houden op de play-offs. Die hoop kan dus op donderdagavond terugkeren bij een goed resultaat tegen de Spanjaarden.

