FC Volendam pakt eindelijk kampioenschap in KKD, heldenrol voor rasechte Volendammer

FC Volendam is kampioen geworden van de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg stelde de titel veilig in een lastige wedstrijd tegen Jong FC Utrecht. In een halflege Galgenwaard werd Henk Veerman de grote held: 2-3.

De ploeg van trainer Rick Kruys had liever vorige week kampioen geworden. Toen werd er met dikke cijfers (1-4) verloren van Excelsior. Promotie naar de Eredivisie was al zeker, maar nu mag FC Volendam zich met nog twee wedstrijden te gaan definitief ook kampioen van de Keuken Kampioen Divisie noemen. Het is de zevende keer in de clubgeschiedenis van Volendam dat dit lukt.

Zwakke start Volendam

De uitwedstrijd tegen de nummer een na laatst Jong FC Utrecht zou op papier een makkie moeten zijn. Dat werd het allerminst. De Volendammers kwamen op voorsprong door - wie anders dan - topscorer Veerman. Maar daarna ging het goed mis in de eerste helft.

Lynden Edhart en Massien Ghaddari pakten binnen zes minuten de voorsprong voor de beloftenploeg van FC Utrecht. FC Volendam ging teleurgesteld de rust in.

Hattrick Henk Veerman

In de tweede helft kwam gelukkig voor FC Volendam al snel de ommekeer. In de 54ste minuut schoot Veerman opnieuw raak. Een dikke tien minuten later raakte de 34-jarige Volendammer de netten opnieuw: 3-2. Het is doelpunt nummer 26 van de bijna twee meter lange spits.

Jong FC Utrecht had wel oren om het kampioensfeestje te verpesten en bleef druk zetten op de nieuwe KKD-kampioen. Invaller Tijn den Boggende kwam nog tot een kans voor de Utrechtse jongelingen, maar een tot een doelpunt kwam het niet meer. Veerman kreeg in de 87ste minuut een publiekswissel en werd toegezongen door de aanwezige Volendam-supporters.

