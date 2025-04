Bekend zusje Jan Smit deelt vertederende beelden na promotie FC Volendam: 'Helemaal emotioneel'

Dat FC Volendam volgend seizoen in de Eredivisie speelt na de verzekering van promotie, wordt natuurlijk uitgebreid gevierd. Ook door de familie Smit. De Volendamse zanger mag zich dan niet meer thuisvoelen bij de club, zijn bekende zusje is wel dolgelukkig met de promotie.

Monique Smit, zelf ook een bekende zangeres, was zelfs bij de uitwedstrijd van FC Volendam bij Jong AZ maandagavond. Daar werd dankzij een 1-0 zege de club in het oranje de eerste nieuwe Eredivisie-club van volgend seizoen. De 36-jarige Monique was daar met haar negenjarige zoon Noah, die groot fan is van de club. Hij kon zijn emoties dan ook niet verbergen toen het feestje eindelijk gevierd kon worden.

Dochter van kersverse Eredivisie-trainer zorgt voor opmerkelijke situatie: 'Dan zijn de jongens even vrij' FC Volendam is weer terug in de Eredivisie. Voor de elfde keer in de historie promoveert de ploeg naar het hoogste niveau. Rick Kruys, trainer van Volendam, gaf aan hoe zijn ploeg naar het kampioensduel van aanstaande zondag toeleeft. Woensdag is de club nog even vrij, want dan staat hij voor een bijzondere uitdaging. "Dan heeft mijn dochter schoolvoetbal, dus dan kan ik ook niet."

'Mooie dingen'

Op een filmpje dat moeder Monique deelt, staat de jongen met tranen in zijn ogen. "Eredivisie daar zijn we weer!!", schrijft ze bij de post op haar sociale media, waar ze ruim 225.000 volgers heeft. "Met m’n beste vriend FC Volendam vanavond zien promoveren in Alkmaar. Hij werd er helemaal emotioneel van. Mooie dingen." Ze zat met Noah wel op de 'verkeerde' tribune in het AFAS Stadion van AZ. Ze mochten niet juichen bij de enige goal van de wedstrijd. Het uitvak met 'eigen' fans bevond zich aan de andere kant.

Rasechte Volendammer heeft wel zin in een feestje: 'Hoop wel dat ik morgen normaal wakker word' FC Volendam is weer terug in de Eredvisie. De club doet weer een 'Heen en Weertje', zoals ze dat ludiek op een shirtje hadden staan. Het is de elfde keer dat ze promoveren. Reden voor een feestje, vindt ras-Volendammer Robert Mühren. "Hoe het biertje smaakt? Dit is al nummer 3!"

Feest

Omdat de wedstrijd in Alkmaar was, kon het feestje in Volendam 35 kilometer verderop al vroeg starten en tot in de late uurtjes doorgaan. Monique Smit en zoon Noah mengden zich ook nog even in het feestgedruis. "Volendam slaapt voorlopig nog niet hoor." Toen om half één 's nachts de bus met spelers aankwam in het eigen dorp, barstte het feest extra los. Omdat ze zangeres is, mocht Monique de spelers onthalen en vermaken. Zo toont ze een foto met aanvallers Henk Veerman en Robert Mühren, die de promotie graag meevieren.

Henk Veerman en Robert Mühren met in het midden Monique Smit. ©Instagram

Geen kampioenen

Smit maakte overigens één foutje in het filmpje met haar huilende zoon Noah. Ze riep 'kampioenen' in zijn oor, maar zover is het nog niet. FC Volendam is wel gepromoveerd, maar nog geen kampioen van de Keuken Kampioen Divisie. Al zal ook dat feestje niet lang meer duren. Jan Smit was er zelf overigens niet bij. Hij is met zijn gezin op vakantie. Sinds hij ontslagen is als voorzitter van de club, is zijn liefde voor de voetbalclub een beetje verdwenen.

Jan Smit komt niet meer in stadion FC Volendam: 'Mijn zoon zit nu op mijn plek' Jan Smit heeft aangegeven niet meer in het stadion van FC Volendam te komen, nadat hij is ontslagen als voorzitter van de club. Hij voelt zich 'persona non grata'.

Alles over Keuken Kampioen Divisie

Check hier het laatste nieuws over de Keuken Kampioen Divisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.