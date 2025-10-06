Sven Mislintat was in 2023 slechts 128 dagen de technisch directeur van Ajax. De Duitser gaf in die periode meer dan honderd miljoen euro uit aan nieuwe spelers. Vervolgens stonden de Amsterdammers onder zijn bewind zelfs even laatste in de Eredivisie. Mislintat reageert in het Duitse voetbalmagazine Kicker voor het eerst op zijn mislukte periode bij Ajax. ''Het is glashelder wat blijft hangen als u mijn naam googelt.''

Mislintat kreeg in de zomer van 2023 de touwtjes in handen bij de Amsterdammers. De 52-jarige Duitser kwam destijds over van Stuttgart. Tijdens zijn tijd bij Ajax gaf Mislintat meer dan honderd miljoen euro uit aan nieuwe spelers. Zo was hij verantwoordelijk voor miskopen als Georges Mikautadze, Carlos Forbs, Gastón Ávila en Chuba Akpom.

Onderzoek

De transfer waar de meeste commotie over ontstond, was die van de Kroaat Borna Sosa. Mislintat haalde de linksback van zijn oude club Stuttgart. Maar wat de transfer echt bont maakte, was dat de zaakwaarnemer van Sosa aandelen had in een bedrijf waar Mislintat mede-oprichter van was. Hierdoor startten Ajax en Stuttgart uiteindelijk een onderzoek om te kijken of er sprake was van belangenverstrengeling.

Het onderzoek in combinatie met de slechte resultaten zorgde er uiteindelijk voor dat de kop van Mislintat na vier maanden al rolde. Het onderzoek concludeerde uiteindelijk dat er door Mislintat geen overtredingen waren begaan. Daarom bijt hij in een interview met Kicker van zich af. ''Ajax heeft in mijn tijd twaalf spelers aangetrokken. Via twaalf verschillende makelaarskantoren. Daarvan waren er negen makelaars met wie ik nog nooit eerder had samengewerkt.''

'Daar word ik misselijk van'

Ondanks zijn onschuld kreeg Mislintat de volle lading over zich heen op sociale media. Daar uit hij daarom ook zijn teleurstelling over uit. ''Maar ik vind dat we, los van mijzelf, een heel algemeen maatschappelijk probleem hebben. Als ik bijvoorbeeld zie wat er soms op sociale media gebeurt, hoe daar personen worden aangevallen, dan moet ik zeggen: daar word ik misselijk van.''

Mislintat vervolgt dat hij zich goed kon verweren tegen alle kritiek. ''Daar moet je echt voor oppassen, je mag dat niet te dichtbij laten komen of je er zelfs door laten leiden. Mijn collega’s, mijn medewerkers en mijn spelers konden er altijd op rekenen dat ik daar niet door beïnvloed raakte.''

'Daarmee moet ik leven'

Toch kleeft er nu altijd iets aan de voetbalbestuurder, die na zijn tijd bij Ajax nog enkele maanden actief was bij Borussia Dortmund. ''Het is glashelder wat blijft hangen als u mijn naam googelt. Daarmee moet ik leven. Alles is opgehelderd en weerlegd, maar dat schrijft bijna niemand. Wie zich er echt mee bezighoudt of met mij spreekt, kent het hele verhaal'', zo eindigt Mislintat.