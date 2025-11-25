Waar FC Barcelona-buitenspeler Lamine Yamal bekendstaat als het grootste talent ter wereld, is de 18-jarige Spanjaard ook berucht om zijn levensstijl. Door zijn gedrag buiten het veld met feestjes en vrouwen is er een vergrootglas op hem komen te liggen. Nu krijgt Yamal hulp uit een onverwachte hoek.

Yamal heeft de nodige kritiek gekregen op sommige keuzes in zijn leven buiten het veld. Volgens Catalunya Radio had Jorge Mendes, zijn zaakwaarnemer, vorige maand een gesprek met Deco, de technisch directeur van de Catalaanse club. Ze spraken over Yamal zijn levensstijl en waren het er beiden over eens om hem voortaan beter in de gaten te houden.

Rafael Nadal

Nu heeft Yamal advies gekregen van een opvallende naam. Ondanks dat hij groot fan is van Real Madrid, heeft de veertienvoudig Roland Garros-winnaar Rafael Nadal het talent van advies voorzien. Hij benadrukte hoe belangrijk het is om de juiste mensen om je heen te hebben voor advies en steun.

"Hij moet zich omringen mensen die hem echt steunen en die slim genoeg zijn om te luisteren naar wat succesvolle mensen liever negeren", opperde Nadal tegen Movistar+. "Hij moet zich omringen met mensen die oprecht willen dat hij gelukkig is, en hij moet weten hoe hij naar hen moet luisteren, wat niet altijd makkelijk is als je zo beroemd bent en in de spotlights staat."

Van groot belang

De voormalig toptennisser vervolgde door te zeggen dat dit van groot belang is vanwege de fase waarin Yamal zich nu bevindt. "Dat is belangrijk voor hem, gezien zijn jonge leeftijd. Hij moet zich omringen met mensen die goed voor hem zijn, of dat nu zijn familie is of een team. Ieders werkelijkheid is anders, en iedereen heeft zijn eigen mentaliteit en persoonlijkheid."

Nadal sloot af door te vertellen dat de munt twee kanten op kan vallen. "Er zijn veel wegen die naar succes leiden, maar de manier waarop je daarmee omgaat en er jarenlang mee leeft, kan een evenwichtig en gelukkig mens van je maken. Of, juist andersom, succes kan je ongelukkig maken omdat de bekendheid je uiteindelijk opslokt."

