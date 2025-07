Lamine Yamal werd onlangs achttien jaar. Voordat hij officieel volwassen werd, voetbalde hij al de sterren van de hemel en werd hij onder meer Europees kampioen en won hij de titel met Barcelona. Toch is de liefde voor Yamal niet universeel, want een wereldkampioen van 2018 heeft het niet zo op de Spanjaard.

Adil Rami haalt, de voormalige liefde van actrice Pamela Anderson, haalt in gesprek met Instant Foot snoeihard uit naar Lamine Yamal. "Als mens kan ik hem niet meer uitstaan", is de voormalig verdediger duidelijk. "Het kan me niet schelen of mensen het ermee eens zijn of niet."

Wat betreft zijn spel heeft Rami niks op de achttienjarige aan te merken. "Hij is fenomenaal en zal zeker de Ballon d'Or, de Champions League en alles wat hij wil winnen. Maar als mens kan hij de pot op", vindt Rami.

Handdruk met Cristiano Ronaldo

De voornaamste reden voor Rami's haat komt voort uit de afgelopen Nations League-finale. Toen won Cristiano Ronaldo met Portugal na verlenging van Yamals Spanje. Na afloop maakte de jongeling geen oogcontact met Ronaldo, toen laatstgenoemde een handje wilde geven. "Dat irriteerde me", blikt Rami terug. "Zo is het begonnen. Ik vond de video's die hij daarna maakte waarin hij over hem praatte niet leuk", voegt hij eraan toe.

Kritiek op kledingstijl Yamal

De Fransman noemt in zijn furieuze betoog ook de kledingstijl van de jonge Spanjaard, zijn opzichtige stijl, zijn gedrag in het nachtleven en zijn vermeende relaties met oudere vrouwen. "Hij geeft feestjes en mensen hebben het er al over. Hij draagt een shirt met nummer 10 en loopt rond met diamanten... Hij denkt dat hij Amerikaans is. Het is troep", meent Rami.

"Hem zijn onzin zien uithalen met een afzakkende broek... Dat komt uit gevangenissen in de Verenigde Staten en Mexico. Het was de look van iemand die geneukt wilde worden", de Fransman te weten. "Het irriteert me allemaal. Wacht maar, klootzak."

Wereldkampioen vs. Europees kampioen

Rami werd in 2018 wereldkampioen met Frankrijk in Rusland. De verdediger had daar geen aandeel in, aangezien hij tot 0 speelminuten kwam. Yamal daarentegen was in 2024 een van de belangrijkste wapens van Spanje, dat op het EK in Duitsland de titel veroverde.

