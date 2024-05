Fenomenaal Manchester City wint als eerste club voor de vierde keer op rij de Premier League

Manchester City heeft als eerste club in de Engelse geschiedenis vier keer op rij de Premier League gewonnen. Zondagavond maakte City geen fout tegen West Ham United: 3-1. Arsenal hoopte op de slotdag van de Premier League ook nog de titel te pakken.

Arsenal vestigde vooraf alle hoop op West Ham United. Als West Ham op bezoek in Manchester een puntje wist weg te snoepen bij City, zou het kampioenschap bij een zege van Arsenal op Everton naar Londen gaan.

Maar al na twee minuten was daar Phil Foden om de openingstreffer te maken bij de wedstrijd tussen Manchester City en West Ham United. En toen hij er na achttien minuten 2-0 van maakte, leek het kampioenschap al bijna binnen voor City. Toch werd het in de laatste minuten van de eerste helft allemaal nog wat spannender.

Prachtige goal Mohammed Kudus

Eerst kreeg Arsenal in de 40e minuut de 0-1 om de oren van Everton, wat de titel nog dichterbij City bracht. Maar in de 42e minuut scoorde Mohammed Kudus namens West Ham United tegen City, waardoor het verschil daar nog maar één doelpunt was. Toen Takehiro Tomiyasu een minuut later de 1-1 maakte bij Arsenal - Everton, begonnen de fans van The Gunners opeens weer in die titel te geloven.

Vrij snel na de thee zorgde Rodri weer voor een verschil van twee doelpunten tussen Manchester City en West Ham United: 3-1. In de 71e minuut mocht ook Nathan Aké nog minuten maken in de kampioenswedstrijd. Arsenal kwam in de slotfase nog wel op voorsprong tegen Everton (2-1) door een doelpunt van Kai Havertz, dus was de overwinning van City noodzakelijk.

Kampioenenmakers

City is dus voor de vierde keer op rij kampioen geworden en voor de zesde keer in zeven seizoenen tijd. Alleen Liverpool wist tussendoor één titel te winnen. Erling Haaland kroont zich - net als vorig seizoen - tot topscorer van de Engelse competitie. Toen waren het 36 goals, nu deed Haaland het met 27 treffers iets rustiger aan.

City speelt op zaterdag 25 mei ook nog de finale van de FA Cup tegen stadsgenoot Manchester United.