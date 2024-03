Feyenoord betaalt zich blauw om fans in het gareel te houden: meerdere miljoenen per jaar

Feyenoord betaalt jaarlijks vele duizenden euro aan de UEFA vanwege boetes voor het afsteken van vuurwerk, maar dat zijn niet de enige kosten die het per jaar maakt als het op de supporters aankomt. De club heeft namelijk inzage gegeven in de bedragen die het jaarlijks uitgeeft rondom thuiswedstrijden.

Feyenoord heeft een brief naar de Gemeente Rotterdam gestuurd waarin het aangeeft welke veiligheidsmaatregelen het rondom thuiswedstrijden treft. Daarin staat uiteraard niet alles precies vermeld, want het wil mensen ook weer niet op slechte ideeën brengen. Wel benoemt het de kosten.

De Rotterdamse club schrijft in de brief aan burgemeester Ahmed Aboutaleb dat het gemiddeld per seizoen ongeveer 3,5 miljoen euro uitgeeft aan 'directe veiligheidskosten'. Dat bedrag gaat grotendeels naar het inhuren van personeel. Daar komt nog een miljoen euro bij voor de 'eigen afdelingen veiligheid en supporterszaken'. In totaal is dit dus ongeveer 4,5 miljoen euro per seizoen.

Feyenoord zegt dat het jaarlijks zo'n 25 thuiswedstrijden in De Kuip speelt. Per wedstrijd komen de kosten dus neer op zo'n 180.000 euro. Dan zijn daar de boetes voor het afsteken van vuurwerk nog niet bij opgeteld. Ook laat het regelmatig vakken leeg vanwege de veiligheid en dat scheelt natuurlijk ook in de ticketinkomsten.

Honderden stewards

Feyenoord zet per wedstrijd minimaal 350 stewards en beveiligers in. Zij fouilleren iedereen die op de vakken plaats wil nemen waar de harde kern zit. Bij de andere vakken wordt de helft van de fans gefouilleerd. Bij wedstrijden met een hoog risico kan er worden opgeschaald naar 500 stewards en beveiligers.

De vuurwerkactie voor Feyenoord - Ajax in de KNVB Beker liep in april 2023 ietwat uit de hand. © Getty Images

Europees koploper

Naar aanleiding van het incident in de halve finale van de KNVB Beker tegen Ajax, waarbij Davy Klaassen een aansteker tegen zijn hoofd gegooid kreeg, besloot Feyenoord al om voortaan netten op te hangen langs het hele veld. Het heeft er wel voor gezorgd dat wedstrijden niet meer worden gestaakt, maar toch krijgt de club nog regelmatig boetes.

Zo leverde het duel met AS Roma in de Europa League nog een rekening van ruim 50.000 euro op. Dat terwijl Feyenoord over de laatste twee seizoenen al de koploper was in Europa wat betreft de boetes.