Feyenoord heeft melding gemaakt van de uitgaande transfer van Julian Carranza. De Argentijn werd verhuurd aan Leicester City, maar de Rotterdammers hebben die deal afgebroken om hem te verkopen aan het Mexicaanse Nexaca.

Carranza maakte in januari 2024 de overstap van het Amerikaanse Philadelphia Union naar Feyenoord. Daar werd al snel duidelijk dat hij de derde spits werd achter Santiago Gimenez en Ayase Ueda. Door het vertrek van de Mexicaan (AC Milan) en jeugdspits Zépiqueno Redmond (Aston Villa) leek Carranza een plekje op te schuiven. Dat was niet het geval, want Casper Tengstedt werd gehaald en dus bleef de Argentijn derde spits. Ueda werd een plekje naar voren geschoven en hij is nu eerste spits van de Rotterdammers en de topscorer van de Eredivisie.

Hij mocht zijn heil elders zoeken van Feyenoord en werd verhuurd aan Leicester City. In de Engelse Championship kwam hij tot slechts negen optredens en dat was voor de Rotterdammers niet genoeg. Zij haalden hem terug naar de Kuip en verkochten hem vervolgens definitief aan het Mexicaanse Nexaca. Die ploeg staat dertiende op het hoogste niveau in Mexico.

𝘎𝘳𝘢𝘤𝘪𝘢𝘴 and all the best, Júli ❤️ pic.twitter.com/HSu9Q30nLw — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) January 4, 2026

Julian Carranza

Vorig seizoen kwam Carranza in dertig wedstrijden in actie voor de Rotterdammers. Hij wist vijf keer te scoren. Zijn hoogtepunt in het shirt van Feyenoord was zijn gelijkmaker tegen AC Milan, waarmee hij de Rotterdammers in februari 2025 naar de achtste finales van de Champions League kopte. Namens Leicester City kwam Carranza niet tot scoren in de negen duels die hij in Engeland mocht spelen.

Feyenoord ontvangt een transfervergoeding voor Carranza, die bij de Rotterdamse club nog een contract tot de zomer van 2028 had. Het is niet bekend hoe hoog die transfervergoeding zal worden. "Mijn periode bij Feyenoord was misschien korter dan ik had gehoopt, maar ik zal de mooie momenten die ik hier heb beleefd mijn leven lang koesteren", aldus Carranza op de website van Feyenoord. "Mijn doelpunt in Milaan, tijdens een geweldige Champions League-campagne met elkaar, geeft me nog steeds kippenvel."