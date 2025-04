Feyenoord grijpt in na 'onacceptabele' misstanden: 'De eerste stappen zijn al genomen'

Feyenoord heeft maatregelen getroffen na de beruchte BOOS-uitzending van vorig jaar november, waarin onder meer aan het licht kwam dat supporters met een stadionverbod bij belangrijke evenementen aanwezig waren. De club heeft in gesprek met de gemeente uitgelegd wat voor stappen ze hebben genomen.

BOOS en NRC onthulden dat het bestuur van Feyenoord weg keek bij zaken waarbij hooligans betrokken waren. Zo was er een evenement in het stadion waarbij een scheidsrechter werd aangevallen door iemand met een stadionverbod. Ook was er discriminatie tegen bepaalde groeperingen in De Kuip. De conclusie van de uitzending: 'Geweld, antisemitisme en homofobie: hoe Feyenoord achter zijn hooligans blijft staan'.

Feyenoord heeft actie ondernomen

Alle misstanden die speelden, zijn nu verleden tijd. Dat schrijft burgemeester Schouten althans in een brief naar de gemeenteraad. De benoemde problemen in de reportage worden weggezet als 'onacceptabel'. In de brief valt te lezen dat de politie en het Openbaar Ministerie actief bezig zijn om de daders op te sporen en te vervolgen. Een aantal supporters is al vervolgd en veroordeeld.d

'De driehoek heeft met Feyenoord besproken dat het beter was geweest dat zij zich na het zien van de BOOS-uitzending duidelijker publiekelijk had uitgesproken en daarmee nadrukkelijker afstand hadden genomen van de misdragingen van een klein, maar hardnekkig deel van de Feyenoordaanhang', staat in de brief. Ook komt daarin naar voren dat er twee gesprekken hebben plaatsgevonden tussen de gemeente en de club.

De Rotterdamse grootmacht heeft daarbij kenbaar gemaakt dat het actie heeft ondernomen tegen discriminatie of ander ongewenst gedrag in het stadion. Zo is er een meldpunt in het stadion geopend waar fans hun ei kwijt kunnen. Ook hebben ze verzekerd aan de gemeente dat mensen met een stadionverbod niet meer het stadion in komen, ook niet buiten wedstrijddagen.

