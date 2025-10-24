Feyenoord en PSV zijn dé hoofdrolspelers van dit Eredivisie-weekend. Oud-topvoetballer Theo Janssen twijfelt echter of het verstandig is om Sem Steijn in te zetten tijdens een wedstrijd van dit kaliber. "Hij heeft het nodig om hoog op het veld te zijn en PSV kan héél dominant zijn", stelt Janssen voor de camera van Sportnieuws.nl.

Feyenoord en PSV staan zondag voor een absolute topper. Janssen erkent dat hij kan genieten van de Rotterdammers, die tot dusver ongeslagen zijn en daarmee aan kop gaan in de Eredivisie. "Ze zijn écht heel stabiel. Ze maken weinig onnodige fouten en hebben spelers die een goal kunnen maken”, zegt Janssen, die topscorer Ayase Ueda als voorbeeld aanhaalt. "Hij bloeit ineens op, dat is mooi om te zien, omdat die jongen toch wel twee jaar nodig heeft gehad. Voor de rest denk ik dat ze centraal gezien ook weer een goed duo hebben. Dat zit heel goed in elkaar."

Positie Sem Steijn

Feyenoord-trainer Robin van Persie heeft dit seizoen een uitstekende selectie tot zijn beschikking, maar het is wekelijks puzzelen op het middenveld. De koploper van de Eredivisie heeft met Sem Steijn, Luciano Valente, In-Beom Hwang, Jakub Moder, Oussama Targhalline en Quinten Timber een bomvol middenrif. Hoe kijkt oud-topmiddenvelder Janssen daarnaar? "Als Feyenoord dominant in balbezit is, dan past Steijn zeker op het huidige middenveld", stelt Janssen.

"Dan is hij een jongen die altijd voor de goal komt en doelpunten maken. Als je hem daarop gaat beoordelen, heeft hij zeker heel veel toegevoegde waarde. Alleen, als je tegen een tegenstander speelt die gelijkwaardig of beter is, dan heb je minder aan Stijn omdat hij dan heel veel aan het lopen komt", plaatst de analist van NOS en Ziggo als kanttekening. "Als de tegenstander beter is, dan gaat het om dynamiek en intensiteit."

'Zou bij Heracles niet opvallen'

Janssen vindt dat er dan betere opties zijn. "Steijn wil het héél graag en werkt hard, maar hij is niet de allersnelste. Hij is geen speler die een mannetje uitkapt of passeert, dus hij moet het hebben van de spelers om zich heen. Hij is een goede speler in een goed elftal. Als je hem neerzet bij een club als Heracles, dan zou hij het heel moeilijk hebben. Dan zou hij misschien niet eens zo erg opvallen. Hij heeft het nodig om hoog op het veld te zijn en in de zestien te kunnen komen, want dan is het een gigantisch wapen."

Geschikt voor Oranje?

In de afgelopen maanden werd Steijn regelmatig gelinkt aan het Nederlands elftal, maar volgens Janssen is het onnodig om die discussie te voeren. "Daar vind ik hem nog niet klaar voor. Ik vind het Nederlands elftal weer een stapje verder. We hebben in het verleden ook spelers gehad met Donny van de Beek en Davy Klaassen. Dat waren spelers die het ook van de loopacties moesten hebben, maar die hebben het ook moeilijk gehad bij Oranje. Ik verwacht eigenlijk hetzelfde voor Steijn. Hij mist net een beetje de technische kwaliteiten om in het meevoetballen wat extra's te bieden."

Wedstrijd tegen PSV

Janssen vindt het lastig om een voorspelling te doen voor Feyenoord - PSV, dat afgelopen dinsdag voor een galavoorstelling tegen Napoli (6-2 winst) zorgde. "Dat is heel moeilijk te voorspellen. Als PSV speelt zoals ze kunnen, dan halen ze een gigantisch hoog niveau en dan zijn ze dominant tegen iedereen. Alleen, PSV is ook niet zo vast als dat ze anderhalf jaar geleden waren. Ik denk toch een gelijkspelletje", voorspelt hij.

