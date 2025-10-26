PSV heeft Feyenoord ontzettend pijn gedaan in eigen huis. De Eindhovenaren wonnen met 3-2 in De Kuip in een hectisch, maar vermakelijk duel. Ismael Saibari is de absolute matchwinnaar met een hattrick. Door de overwinning komt PSV naast Feyenoord in punten op de koppositie, maar de Rotterdammers blijven eerste door een beter doelsaldo.

De wedstrijd startte met enige vertraging om een wel heel opmerkelijke reden: scheidsrechter Allard Lindhout vond dat er te veel witte snippers op het veld lagen na een sfeeractie. Bij de opkomst der beide elftallen gooide die actie dus even wat roet in het eten. Na ongeveer een kwartier kon er dan toch afgetrapt worden.

Bijzondere keuze Robin van Persie

Robin van Persie liet weer zien niet bang te zijn voor bijzondere keuzes: in het grootste duel tot nog toe in het seizoen koos hij ervoor om zijn aanvoerder Sem Steijn op de bank te zetten. Dat hoorde bij het strijdplan, was de korte uitleg van de trainer. Het strijdplan zou uiteindelijk niet goed uitpakken.

Grote kansen bleven uit voor het grootste deel van de eerste helft. De ploegen waren erg aan elkaar gewaagd waardoor het ook zonder kansen wél spannend was. Na een half uur kwam dan tóch PSV op voorsprong, wat enigszins verdiend was. De ploeg die verdedigend slordig was, benutte direct het eerste schot op doel. Ismael Saibari was de doelpuntenmaker.

PSV op voorsprong

Direct werd PSV de bovenliggende partij na deze dreun voor Feyenoord. Nog geen vijf minuten na zijn eerste goal had Saibari de 2-0 ook op de schoen. Na geschutter achterin bij Feyenoord, kreeg Saibari de bal aangespeeld. Hij kapte naar binnen en schoot met links, maar de bal suisde over de lat heen. Zo gingen de twee teams rusten met 0-1 op het scorebord.

Feyenoord begon sterk aan de tweede helft en kwam op gelijke hoogte via Luciano Valente. Hij kreeg vrije doorgang en kon met een vlammend schot de bal in de linkerhoek prikken. Maar nog amper bijgekomen van het juichen om het doelpunt, viel De Kuip alweer stil. Saibari had de 2-1 alweer gescoord.

Medisch noodgeval

Tien minuten na rust werd de wedstrijd voor enige tijd stilgelegd vanwege een medische noodsituatie in het Feyenoord-vak achter het doel. Er scheen iemand gevallen te zijn, werd op televisie verteld. Daarna kon de wedstrijd weer hervat worden, waarna Feyenoord dé kans op de gelijkmaker kreeg. Timber stuurde Hadj Moussa vogelvrij richting Kovar. Maar de Algerijn verslikte zich in zijn stappen en kon geen schot op doel krijgen. Het tekende een beetje hoe Feyenoord in de wedstrijd zat met veel slordigheden.

Hattrick Saibari

En wanneer je zelf niet scoort, scoort de tegenpartij wel. De eeuwenoude voetbalwet gold ook in Rotterdam, want Saibari scoorde niet veel later zijn derde van de dag. 3-1 voor PSV en Feyenoord leek verslagen in deze topper. Met nog twintig minuten op de klok maakte Oussama Targhalline het wel weer spannend. Uit het niets schoot hij de 2-3 tegen de touwen en zorgde voor een bizarre slotfase.

Een slotfase waarin Feyenoord de bovenhand had en nog een boel kansen kreeg voor de 3-3. PSV verdedigde met alles wat ze hadden en kon de voorsprong behouden. Zo komt PSV op gelijke hoogte met Feyenoord in punten, maar hebben de Rotterdammers net een beter doelsaldo en blijven ze dus koploper. Wel liep de ploeg van Van Persie tegen de eerste competitienederlaag aan.

