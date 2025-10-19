Ayase Ueda staat met kop en schouders bovenaan in het topscorersklassement. En dat terwijl hij in het doelpuntenspektakel van Feyenoord in Almelo maar 45 minuten speelde. De Japanner weet voorlopig niet van ophouden en staat symbool voor het Feyenoord dat op deze manier grote stappen zet richting de positie van titelfavoriet.

Na het vertrek van Santiago Giménez gaf niemand een stuiver voor Ayase Ueda in de punt van de aanval bij Feyenoord. Maar met Robin van Persie aan het roer én de komst van landgenoot Tsuyoshi Watanabe is de spits van Feyenoord onomstreden. Hij steekt met kop en schouders boven de rest uit in de race om het topscorerschap van de Eredivisie. Met 11 uit 9 heeft hij al meer doelpunten gemaakt dan de twee spitsen die de tweede plek delen (beide 5 doelpunten).

Klasse van Feyenoord

"Ik hoop op nog veel meer goals van Ayase Ueda", grapt Robin van Persie na afloop van de monsterzege op Heracles. De spits is één van de zekerheidjes in dit Feyenoord dat stabiel overkomt in de Eredivisie. De nog ongeslagen nummer 1 zet een behoorlijke reeks neer en neemt alsmaar meer afstand van de concurrentie. Alleen PSV blijft met drie punten verschil in het kielzog.

Maar wie Feyenoord ziet spelen, ziet een ploeg die stabieler is dan PSV. Het is ook te terug te zien in de statistieken: de Rotterdammers kregen nog pas 6 doelpunten tegen in de eerste 9 wedstrijden van de VriendenLoterij Eredivisie. Dat is de helft van het aantal doelpunten dat PSV moest incasseren.

Feyenoord liet hun klasse zien tegen hekkensluiter Heracles. Niet zozeer omdat ze goed speelden, dat gaf Van Persie na afloop ook ruiterlijk toe, maar omdat ze mentaliteit lieten zien door niet te stoppen na 3 doelpunten in een half uur.

Het bijzondere van Ueda

Woorden als 'hongerig' en 'scherpte' vliegen je om de oren wanneer het over de ploeg van Van Persie gaat. Het zijn woorden die je aan de ploeg kunt ophangen, maar ook aan topschutter Ueda. Hij scoorde in de interlandperiode ook tegen Paraguay en Brazilië, om vervolgens in één helft er drie in te rammen tegen Heracles. Daarna werd hij gewisseld, iets dat hij nederig accepteerde. "Hij begreep het", zei Van Persie.

Ook vertelde Van Persie waarom hij zo geniet van Ueda, niet per se vanwege de vele doelpunten, maar zijn persoonlijkheid. "Het mooie van Ayase is dat hij altijd zichzelf is. Zo lang ik hem ken is Ayase hongerig en wil hij beter worden. Hij staat open voor alle actiepunten die we hem aandragen. Als persoon zie je geen verschil bij hem dat hij even scoort tegen Paraguay, Brazilië en hier een hattrick maakt." Met andere woorden: Ueda blijft Ueda en dat betaalt zich eindelijk uit in Rotterdam.

