Iedereen, inclusief de trainers van beide ploegen, is het er over eens; Feyenoord-PSV is momenteel dé topper in de Eredivisie. Beide ploegen verkeren in beste vorm en zullen er vermoedelijk een geweldig duel van maken. Feyenoord-icoon Ben Wijnstekers kijkt uit naar het duel. "Wat zij lieten zien, was echt geweldig."

Met die uitspraken doelt hij op de prestatie van PSV in de Champions League, waar de Eindhovenaren met 6-2 wonnen van Italiaans kampioen Napoli. Heel Nederland stond versteld van het spel van Peter Bosz en zijn mannen. Maar Wijnstekers ziet ook dat het al de hele tijd goed gaat bij Feyenoord in de Eredivisie.

Allemaal positief

Na de overwinning op Panathinaikos (3-1) is Feyenoord ook Europees gezien niet meer puntloos en lijkt het voor de wind te gaan. "In het begin was je altijd benieuwd wie er ging spelen, maar alles valt goed in elkaar. Die twee centrale verdedigers passen gelijk goed bij elkaar, we hebben een geweldig middenveld en ook Ayase Ueda gaat draaien. Het is allemaal positief", ziet Wijnstekers bij zijn oude ploeg.

"Dan denk je toch: Het gaat lekker met Feyenoord, maar dan zie je PSV voetballen dinsdag en dan denk je weer: Dat wordt weer even oppassen zondag. Want het was echt geweldig om te zien." In Nederland worden Feyenoord en PSV gezien als de twee grote kanshebbers voor het kampioenschap. Voor PSV zou dat de derde achtereenvolgende worden, voor Feyenoord de eerste prijs sinds het vertrek van Arne Slot.

Kampioenschap

"Toen Robin van Persie dat uitsprak was iedereen nog wat terughoudend, maar ik denk dat Feyenoord op het juiste moment de goede spelers heeft aangetrokken. Het is nu zelfs zo dat het voor Van Persie lastig moet zijn om de juiste elf te kiezen, vooral op het middenveld. Dat lijkt me ontzettend moeilijk", vindt Wijnstekers. Daar spreekt Bas van Noortwijk, oud-teammanager hem in tegen. "Dat is gewoon een luxepositie", vindt hij.

"Daar heeft een trainer geen moeite mee, hoor", zegt hij stellig. "Hij moet gewoon keuzes maken en zal voor elke wedstrijd de beste spelers kiezen. En dan hoop je natuurlijk dat iedereen fit is, is dat niet zo dan heb je natuurlijk nog genoeg keuze."

'Dan blijf ik lekker thuis'

Van de uitgesproken doelstelling om kampioen te worden, ligt Van Noortwijk ook niet zo wakker. "Weet je wat het is? Als je bij Feyenoord, PSV of Ajax begint aan een seizoen, dan moet je voor het kampioenschap gaan. Alles wat je zegt dat minder dan dat is, kan niet bij zulk soort clubs." Hij vertelt een anekdote uit zijn eigen verleden. "Ik heb weleens gezegd in gesprekken: Ook als het minder gaat en je zegt tegen mij dat we niet voor het kampioenschap gaan, moet je mij ontslaan. Dan blijf ik lekker thuis."

Wijnstekers droomt toch al een beetje weg van de gedachte van een kampioenschap van Feyenoord: "Nou, zeker zou dat mooi zijn. We hebben natuurlijk een geweldige periode gehad onder Arne Slot en daarna is het wat minder gegaan. Nu heb je de eerste wedstrijden de volle buit gehaald, terwijl je vorig jaar al gelijk 6-7 punten achter de koploper aan zat te hollen. Je bent in de flow van de winning mood en dat is een erg mooi gevoel."

