Feyenoord-icoon Peter Houtman compleet overdonderd door eerbetoon: 'Heel indrukwekkend, écht fantastisch'

Peter Houtman beleefde een emotionele avond in De Kuip. Tijdens Feyenoord - FC Groningen werd de zieke oud-spits van beide clubs geëerd met een hartverwarmend eerbetoon. Tegen Sportnieuws.nl spreekt Houtman openhartig over zijn gezondheid en de prachtige sfeeractie. "God... hoe hebben ze dit nu toch allemaal gedaan."

Houtman heeft enkele maanden geleden te horen gekregen dat hij aan de ziekte van Alzheimer lijdt en stopt daardoor als stadionspeaker bij Feyenoord. Volgens de voormalig topspits heeft hij vooralsnog weinig te klagen. "Het gaat naar omstandigheden best wel goed. Ik heb er tot nog toe niets van gemerkt, los van de medicijnen. Laten we het snel afkloppen", zegt de openhartige Peet.

'Nooit gerookt en gedronken'

Alzheimer is een progressieve ziekte die steeds erger wordt. Houtman weet dat genezing uitgesloten is. "Het kan maanden of jaren duren, maar gelukkig is het bij mij in een heel vroeg stadium ontdekt", vertelt de Rotterdammer. "Het helpt dat ik altijd veel gesport heb en nooit gerookt en gedronken heb. Alzheimer verdwijnt nooit, maar de kans op snelle achteruitgang is wel een stukkie kleiner. We maken er het beste van."

Compleet overdonderd

Houtman werd flink overdonderd met het 'fantastische eerbetoon' van de Groningen-fans in het bomvolle uitvak in De Kuip. "Dit zag ik helemaal niet aankomen. Ik wilde gewoon mijn werk als stadionspeaker doen en ineens werd ik erop gewezen door mijn 'rechterhand'. Ze zei: 'Weet je wel wie dat is?' en toen zag ik het. Heel indrukwekkend, écht fantastisch. Ik dacht echt bij mezelf: God... hoe hebben ze dit nu toch allemaal gedaan."

Het clubicoon van zowel FC Groningen als Feyenoord vond vooral de 'samenwerking' van beiden legioenen mooi om te zien. "Het werd ook heel erg gewaardeerd door het Feyenoord-publiek. Het was heel respectvol naar elkaar toe, zo kan het dus ook. Ik vond het écht een heel mooi gebaar", vervolgt Houtman. Hij ontving ook een shirt met rugnummer 128, een verwijzing naar zijn status als topscorer aller tijden bij Groningen.

Geliefd bij Feyenoord én FC Groningen

Houtman begon in de Feyenoord-jeugd, maar in eerste instantie bleef een doorbraak in de hoofdmacht uit. Toen FC Groningen eenmaal op zijn pad kwam, greep hij die kans met beide handen. Hij groeide uit tot een clublegende met maar liefst 200 duels en 128 goals. "Ik voel me thuis in Rotterdam én Groningen. Ze hebben er ook een beetje dezelfde mentaliteit. Het gaat er soms weliswaar hard aan toe, maar je weet wel waar je aan toe bent. Goed is goed en fout is fout."

Tóch was Feyenoord nooit ver weg. Hij vond in 152 duels liefst 91 keer het net voor voor zijn cluppie. Dat deed Houtman wel over vier periodes. Geen één andere voetballer keerde zovaak terug bij dezelfde club. "Ik kon ze erin blijven schieten bij de beloften, maar ik kreeg geen kans. Dat is ook de reden dat ik wegging en daar heb ik never nooit spijt van gehad."

Scoren tegen Feyenoord

Met FC Groningen trof Houtman ook meermaals 'zijn' Feyenoord. Hij begint te lachen als het gaat om zijn 'liefde' pijn doen. "Natuurlijk heb ik ook gescoord tegen Feyenoord. Toen ontstond er wel een opmerkelijke situatie in De Kuip. Ik had verwacht dat ze me wel zouden uitfluiten, maar ik werd zelfs toegezongen. Daar stond ik echt wel van te kijken", sluit Houtman lachend af.

