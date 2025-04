Robin van Persie geniet van Feyenoord-uitblinkers: 'Die gasten voetballen écht op hun grens'

Feyenoord-trainer Robin van Persie is zeer kritisch op zijn ploeg, al was hij wel héél blij met zijn buitenspelers in de 4-1 zege op FC Groningen woensdagavond. "Als je kijkt naar hoe Igor (Paixao, red.) presteert, dan vraag je je af of er nog heel veel bij kan... Hij is zó ongelooflijk goed", stelt Van Persie.

Paixao was verantwoordelijk voor twee doelpunten, terwijl Hadj Moussa en Osman de overige treffers voor hun rekening namen. Volgens oud-topspits Van Persie is het voornamelijk belangrijk dat zij altijd 'in de wedstrijd te blijven'. "Dat hebben zij héél goed gedaan. Ze waren constant aan het loeren op dat ene moment en dan maken zij ook het verschil. Binnen onze speelwijze zijn onze buitenspelers ongelooflijk belangrijk, dat hebben we nu al meermaals gezien."

Dit is Feyenoord-trainer Robin van Persie: gehaat na transfer en als talent al hopeloos verliefd op huidige vrouw Robin van Persie is een van de grootste Nederlandse voetballers van deze eeuw. De spits maakte furore in Nederland en imponeerde in het shirt van Arsenal en Manchester United ook in Engeland. Daarnaast is hij de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal en is hij inmiddels begonnen aan zijn trainerscarrière. Na een enkele maanden in Heerenveen besloot oude liefde Feyenoord hem al in te lijven. En dat alles met zijn vrouw Bouchra al die tijd aan zijn zijde.

Beste flanken van de Eredivisie?

Op het moment dat aan de 41-jarige trainer wordt gevraagd of Feyenoord de beste flankspelers van de Eredivisie heeft, klinkt er een diepe zucht. "Pfoe...", begint de ex-speler van onder meer Manchester United en Arsenal. "Ik ben in ieder geval blij met ze. Die jongens spelen bijna iedere wedstrijden en zitten écht op hun grens van wat ze aan kunnen. Die jongens hebben links en rechts echt wel hun pijntjes, maar ze trainen en spelen altijd. Dat tekent hun mindset."

'Voor mij extra leuk'

"In houding, intensiteit en kwaliteit laten ze gewoon zien échte topvoetballers te zijn. Dat maakt het voor mij nog extra leuk om met dat soort spelers te werken. Die jongens willen beter worden, staan er heel erg voor open om ergens nog een klein beetje beter te worden. Als je kijkt naar hoe Igor presteert, dan vraag je je af of er nog heel veel bij kan... Hij is zó ongelooflijk goed, maar hij is ook zo goed omdat hij zo'n geweldige manier van voetbal beleven heeft."

Gefluit bij mislukte acties

Ondanks het geweldige seizoen van Anis Hadj Moussa, die afgelopen zomer overkwam van degradant Vitesse, klinkt er af en toe toch nog wat gefluit. "Ik vind het mooi dat je dit aankaart", vertelt Van Persie op de persconferentie. "Anis heeft alle vrijheid om acties te maken en ook om verkeerde keuzes te maken. Dat is het risico, maar gelukkig gaat dat heel vaak goed."

Stuurt de hoofdtrainer van de Rotterdammers zijn buitenspelers dan nooit met bepaalde opdrachten het veld op? "Hij krijgt die vrijheid, maar dan is het heel belangrijk dat hij wél omschakelt en met zijn man meeloopt", vervolgt Van Persie over Hadj Moussa. "En dat doet hij. Hij doet precies wat het team nodig heeft. Dat tekent dat ze échte toppers en winnaars zijn."

Kippenvel in De Kuip: hele stadion klapt tijdens Feyenoord - FC Groningen voor hartverwarmende actie uitvak FC Groningen-fans hebben zich in de uitwedstrijd tegen Feyenoord van hun beste kant laten zien. De fanatieke aanhang kwam met een schitterend eerbetoon voor Peter Houtman. De oud-spits maakte furore voor zowel Feyenoord als Groningen en dat de afscheid nemende stadionspeaker van Feyenoord enorm gewaardeerd werd, mocht hij weten ook.

Strijd om plek twee met PSV

Tegen FC Groningen werd op papier een simpele overwinning geboekt, maar dat was volgens Van Persie zeker niet het geval. "Na de eerste helft was ik tevreden, maar die tweede helft zit mij niet lekker. We kregen er niet genoeg druk op en het was absoluut geen wedstrijd die we eventjes uitspeelden, verre van", analyseert Van Persie.

Met de 4-1 overwinning gaat de blik van Feyenoord plots op nummer twee PSV. De Eindhovenaren stonden eerst mijlenver voor, maar zien de Stadionclub op vijf punten naderen. "Het rekenwerk laat ik aan anderen over. Voor mij is AZ (komende zaterdag de volgende tegenstander, red.) het enige wat telt", zegt Van Persie, die eerder in Alkmaar met 9-1 van het veld werd gestuurd als trainer van SC Heerenveen. "Is dat echt gebeurd? Ik denk er helemaal nooi meer aan", grapt hij.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.