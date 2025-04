Kippenvel in De Kuip: hele stadion klapt tijdens Feyenoord - FC Groningen voor hartverwarmende actie uitvak

FC Groningen-fans hebben zich in de uitwedstrijd tegen Feyenoord van hun beste kant laten zien. De fanatieke aanhang kwam met een schitterend eerbetoon voor Peter Houtman. De oud-spits maakte furore voor zowel Feyenoord als Groningen en dat de afscheid nemende stadionspeaker van Feyenoord enorm gewaardeerd werd, mocht hij weten ook.

Houtman kwam onlangs met het nieuws dat hij bezig is aan zijn laatste seizoen als stadionspeaker van Feyenoord. Hij kampt namelijk met de hersenziekte dementie. Het nieuws van de oud-topspits kwam hard aan in Rotterdam en Groningen. De supporters van de Trots van het Noorden zijn hun alltime-clubtopscorer absoluut nog niet vergeten en pakten groots uit tijdens de onderlinge inhaalwedstrijd woensdagavond. Een spandoek met de tekst 'Topschutter aan de Zaagmuldersweg' werd ontrold voor Houtman.

Waardering voor Houtman

Direct na rust werd het spandoek getoond in het bomvolle uitvak, waarna hij luidkeels werd toegezongen door beide kampen. Het Feyenoord-publiek waardeerde de actie van de bezoekers ten zeerste en zong hem luidkeels toe met het welbekende 'Peter Houtman, tududu, Peter Houtman', gevolgd door 'You 'll Never Walk Alone'. De inmiddels 67-jarige stadionspeaker van Feyenoord kon het gebaar van de ruim vijftigduizend aanwezige supporters duidelijk waarderen en bedankte vriendelijk met een Groningse groet.

Clubicoon in beide kampen

Houtman schreef geschiedenis in het groen-witte shirt van FC Groningen. Maar liefst tweehonderd keer stond hij op het veld en hij werd een échte held van de supporters. Met zijn 129 doelpunten liet hij keer op keer het stadion ontploffen, waarmee hij zijn naam voor eeuwig in de boeken van de club heeft vereeuwigd. Tot op de dag van vandaag draagt hij de eretitel van topscorer aller tijden.

Ook in Rotterdam liet Houtman zijn onmiskenbare stempel achter. Bij Feyenoord groeide hij uit tot een clubicoon. In ruim 150 wedstrijden scoorde hij 91 doelpunten. De geboren Rotterdammer is onlosmakend verbonden aan 'zijn' Feyenoord en is tot het einde van het seizoen stadionspeaker in De Kuip.

