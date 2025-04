Feyenoord-uitblinker is onmisbaar voor Robin van Persie in strijd met PSV: 'Dat begrijpt hij goed'

Feyenoord steekt in een uitstekende vorm en daar heeft Jakub Moder een héél belangrijk aandeel in. Met de 25-jarige middenvelder in de gelederen hebben de Rotterdammers eindelijk de 'nieuwe Mats Wieffer' gevonden, die zo erg werd gemist in de eerste seizoenshelft. Maar waarom is Moder zó belangrijk voor Feyenoord? Sportnieuws.nl volgde de Pool op de voet tegen FC Groningen.

Moder voelt zich zichtbaar op zijn gemak bij Feyenoord. De 'vijandige' ambiance in De Kuip, de druk van de vele duels en het gameplan: alles lijkt naadloos te passen voor de Pools-international. Ook tegen FC Groningen liet hij vanaf de eerste minuut zien hoe onmisbaar hij is voor Robin van Persie. Of het nu gaat om druk zetten, opeisen van de bal, pendelen tussen verdediging en aanval of het scannen van gevaarlijke situaties.

Dé bepalende speler met druk zetten

Feyenoord liet woensdagavond de bal aan FC Groningen en daarin schitterde Moder zonder bal. Als stille regisseur zette hij de lijnen uit, stuurde hij Igor Paixao en Julian Carranza naar de juiste posities en hield hij ondertussen zelf de controle. Hij balanceerde tussen door- en terugstappen, als een onzichtbare motor die Feyenoord aanjoeg.

Givairo Read kan niet anders dan vol bewondering spreken over zijn teamgenoot, maar wat geeft Moder het team dat in de eerste seizoenshelft ontbrak? "Hij brengt een bepaalde energie, zowel in het verdedigen als aan de bal. Hij wil elk duel winnen, gaat er altijd vol voor en blijft maar sprinten", vertelt de achttienjarige rechtsback, die wordt aangevuld door zijn trainer. "Binnen onze manier van spelen kun je niet stilstaan, dat begrijp Kuba heel goed. Je moet constant aan staan, dat is het streven."

Duelkracht en passing

Een nóg belangrijkere kwaliteit is zijn duelkracht. Tegen De Trots van het Noorden werd duidelijk dat hij bij zijn vorige clubs veel heeft geleerd in het lezen en inschatten van situaties. Soms kiest hij ervoor een stapje terug te doen, terwijl hij op andere momenten juist vooruit denkt en handelt. Zijn statistieken spreken boekdelen: slechts vijf duels met directe tegenstanders, waarvan hij er drie won. Het feit dat hij als middenvelder zó weinig duels hoeft aan te gaan, zegt veel over zijn manier van spelen.

Zijn ervaring komt óók duidelijk naar voren in balbezit. Moder durft risico te nemen, getuige zijn prachtige crosspass die leidde tot de goal van Paixao en zijn schitterende schot op de lat. Toch weet hij ook de balans te bewaren door op de juiste momenten voor zekerheid te kiezen, zoals het simpel breed spelen van de bal.

Hij beheerst perfect het evenwicht tussen risico en controle, waarin oud-Feyenoorder Mats Wieffer óók vrijwel altijd uitblonk. Met een passnauwkeurigheid van 85% behoorde Moder tegen FC Groningen tot de besten op het veld, enkel overtroffen door Read (89%), David Hancko (89%), Thomas Beelen (96%) en Timon Wellenreuther (86%).

Smetje op de avond

Het enige smetje op de verder ijzersterke avond van Kuba, zoals hij wordt genoemd, was de tegentreffer. De 25-jarige Pool had te laat door dat zijn directe tegenstander uit zijn rug wegliep, waardoor deze moeiteloos kon binnen tikken. Een moment die niet onopgemerkt kan blijven bij een controlerende middenvelder. Tóch nog een minpuntje op zijn eindbeoordeling.

