Feyenoord heeft Gaoussou Diarra gepresenteerd als de derde zomeraanwinst. De buitenspeler komt voor zo'n 3,5 miljoen euro over van het Turkse Istanbulspor en moet in Rotterdam de opvolger van Ibrahim Osman worden.

Het contract van de pijlsnelle buitenspeler loopt tot medio 2029. Diarra kan op beide flanken uit de voeten en geldt als vervanger voor Osman. Hij werd vorig seizoen gehuurd van Brighton & Hove Albion, maar de Rotterdammers haalden hem niet definitief over. Diarra staat bekend om zijn snelheid en doelgerichtheid als buitenspeler.

Diarra speelde vorig seizoen zijn eerste profjaar bij Istanbulspor op het tweede niveau in Turkije. Daar kon hij uitstekende cijfers weerleggen met vijftien doelpunten in een seizoen. Door een tip van zijn zaakwaarnemer verscheen de Malinese Diarra op de radar van Feyenoord, de club die nu zo'n 3,5 miljoen euro voor zijn diensten overmaakt. Daarmee is hij nu de recordverkoop van Istanbulspor.

New story in motion 🌪



🇲🇱 Gaoussou Diarra is here! pic.twitter.com/uUr1Yk5v6z — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) July 4, 2025

'Dit is fantastisch'

Diarra is zelf dolgelukkig dat hij komend seizoen voor Feyenoord kan uitkomen. "Het is fantastisch dat ik voor een grote Europese club als Feyenoord mag uitkomen. Ik heb zelfs nog nooit in zo’n groot stadion als De Kuip gespeeld, dus mijn familie en ik zijn erg trots."

Ook het spelen in De Kuip is iets waar Diarra erg naar uitkijkt. "Natuurlijk heb ik de beelden gezien van de indrukwekkende Champions League-avonden hier en in andere grote Europese stadions het afgelopen seizoen. Ik ben enorm blij dat ik bij Feyenoord de tijd en het vertrouwen krijg om me te mogen ontwikkelen tot een speler van dat niveau. Ik kan niet wachten om te beginnen."

Afwachten

Diarra zal in de eerste oefenwedstrijden van Feyenoord waarschijnlijk nog niet in actie kunnen komen, omdat de aanvaller nog in afwachting is van zijn werk- en verblijfsvergunning. De Malinees keert dan ook snel terug naar Istanbul om dit rond te maken. Diarra gaat voorlopig met rugnummer 27 spelen, aangezien dat nummer vrij is gekomen door het vertrek van Antoni Milambo. Feyenoord wist zich eerder deze zomer al te versterken met Sem Steijn van FC Twente en Luciano Valente van FC Groningen.