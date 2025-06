Voor Feyenoord-target Luciano Valente zit het seizoen er nu dan écht op. Hij was al onderweg op vakantie maar werd teruggefloten door Jong Oranje. Hij zag zijn vakantie met teamgenoten in rook op gaan, maar mocht nog wel het EK mee doen. Daar verloor hij woensdagavond van Jong Engeland met 2-1. "Uiteindelijk is wat je hier mee maakt een droom."

Het verhaal van Luciano Valente is ondertussen bekend: hij was al onderweg op vakantie en in het vliegtuig kreeg hij het belletje dat hij op de airport weer terug mocht, om aan te sluiten bij Jong Oranje. Na de uitschakeling kan hij dan eindelijk toch op vakantie. "Maar ik weet nog niet wat ik ga doen. Normaal ga ik met de jongens weg, teamgenoten, maar die zijn allemaal alweer begonnen", lacht hij.

Een droom

Tijdens zijn periode in Slowakije met Jong Oranje stroomde groepsapp vol. "Ze hebben me wel even jaloers gemaakt met foto's, ja", grinnikt hij. "Maar uiteindelijk kon ik hen jaloers maken met dit avontuur. Want wat je hier meemaakt, dat is een droom."

Het EK heeft ervoor gezorgd dat hij nog liever een stap wil maken. "Ik speel tegen de beste jongens van mijn leeftijd, dat is een hele ervaring op zich, dan wil je je daarin meten en vergelijken. Dit is wat ik elke week wil meemaken." Het opende de ogen voor Valente: hij voelt dat hij kan aanhaken op dit niveau. "Maar er is natuurlijk altijd ruimte voor ontwikkeling."

Feyenoord

Al weken wordt Valente met Feyenoord in verband gebracht: FC Groningen en de Rotterdammers zijn al een tijd in onderhandeling maar tot witte rook kwam het nog niet. Valente weet daar ook nog helemaal niks over. "We (de zaakwaarnemer en hijzelf, red.) hebben afgesproken dat ik er volledig buiten gehouden zou worden dit toernooi, dus ik weet het oprecht niet. Ik ga nu lekker naar huis en dan gaan we even spreken. Eerst ga ik lekker genieten van vakantie", sluit de felbegeerde Nederlander af.