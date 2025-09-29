Feyenoord heeft een vervelend bericht gekregen uit de ziekenboeg. Malcolm Jeng moest in het duel met FC Groningen geblesseerd naar de kant en die kwetsuur was zo erg dat hij direct onder het mes moest.

Jeng maakte tegen Groningen zijn Eredivisie-debuut nadat hij in het Europa League-duel met SC Braga al zijn echte basisdebuut maakte. De verdediger, die gehuurd wordt van Stade Reims met optie tot koop, verving Anel Ahmedhodzic in het Eredivisie-duel. De Bosniër is normaal gesproken het vaste centrale duo met Tsuyoshi Watanabe, maar hij was geschorst door een rode kaart.

Jeng speelde uitstekend tot voor rust het noodlot toesloeg. De verdediger kreeg na een duel last van zijn onderbeen en hij moest nog voor de onderbreking naar de kant. Feyenoord kwam daardoor even met tien man te staan en het was nog maar de vraag of Jeng terug zou komen. Dat gebeurde niet en dus kwam Gijs Smal het veld in en ging de vleugelverdediger als centrumverdediger spelen.

Operatie Jeng

Feyenoord heeft in een statement gedeeld dat Jeng een blessure aan zijn onderbeen heeft opgelopen. Het gaat om zijn rechterbeen en de verdediger is zondagavond direct geopereerd in het Rotterdamse Erasmus MC. Het is niet bekend hoe lang Jeng uit de roulatie zal zijn. Feyenoord laat weten dat iedereen binnen de club de Zweed succes wenst met de revalidatie van zijn blessure.

Malcolm Jeng heeft gisteren een blessure opgelopen aan zijn onderbeen. De verdediger is direct en met goed gevolg geopereerd.



Namens de hele club wensen we Malcolm veel sterkte bij zijn herstel. ♥️ — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) September 29, 2025

Ziekenboeg

De blessure van Jeng is een flinke domper voor Feyenoord en trainer Robin van Persie. Ook Gernot Trauner en Thomas Beelen zijn nog weken uitgeschakeld en dus zit Feyenoord niet dik in de centrumverdedigers. Naast Watanabe en Ahmedhodzic lijkt Jan Plug op dit moment de enige fitte centrumverdediger. Ook Jakub Moder, een middenvelder die in het begin van het seizoen werd geprobeerd als centrumverdediger, zit nog altijd in de lappenmand. Feyenoord speelt aankomende donderdag zonder Jeng de tweede Europa League-wedstrijd van het seizoen thuis tegen Aston Villa.

