Feyenoord heeft zondag met 2-1 gewonnen van Telstar in De Kuip. Hoewel de ploeg uit Velsen-Zuid al vroeg op voorsprong kwam, redde Anis Hadj Moussa de eer voor de Rotterdammers met twee doelpunten. Feyenoord-aanwinst Raheem Sterling maakte in de tweede helft zijn debuut.

Exact om 20.00 uur werd er afgetrapt in De Kuip. In het eerste kwartier speelde de thuisploeg vooral op de helft van Telstar. Grote kansen bleven uit, al had keeper Ronald Koeman jr. het behoorlijk druk. Toch kwam Telstar na een kwartier verrassend op voorsprong, toen Jochem Ritmeester van de Kamp in een counter alle ruimte kreeg om uit te halen.

Niet lang daarna kwam Telstar goed weg. Jordan Bos ging neer in het zestienmetergebied. Gerald Alders kreeg aanvankelijk rood, maar het was buitenspel geweest, waardoor die beslissing ongedaan gemaakt werd en Feyenoord geen penalty kreeg. In de dertigste minuut viel de gelijkmaker voor Feyenoord. Anis Hadj Moussa bracht de Rotterdammers op gelijke hoogte. Nog geen tien minuten later bracht de aanvaller de Rotterdammers op voorsprong.

Debuut Sterling

Rond de zestigste minuut van het duel kwam Sterling binnen de lijnen voor Gijs Smal. Direct bij het eerste balcontact van de Engelsman ging De Kuip los. Feyenoord kan de aanwinst goed gebruiken. De Rotterdammers kampen al lange tijd met veel blessureleed, waardoor Van Persie zo nu en dan moet puzzelen met zijn opstelling. Het lukte de debutant niet om zijn debuut extra luister bij te zetten met een doelpunt.

Feyenoord mocht uiteindelijk nog van geluk spreken dat het de zege pakte in De Kuip, want Telstar liet in de slotfase een aantal grote kansen op de 2-2 liggen. De Rotterdammers lopen door de zege uit op concurrenten Ajax en NEC, die zaterdag in een onderling duel met 1-1 gelijkspeelden. Feyenoord heeft nu vijf punten voorsprong op beide teams in de strijd om plek twee.

Oude bekende in De Kuip

Voormalig Feyenoorder Shinji Ono was aanwezig bij het duel, zo legden de camera's van ESPN vast. De Japanse middenvelder speelde van 2001 tot 2006 voor de Rotterdammers.

