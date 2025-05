Feyenoord speelt in Eredivisie tegen RKC in speciaal voetbalshirt: dit is de bijzondere reden

Feyenoord speelt woensdagavond in de eigen Kuip tegen RKC in de Eredivisie, maar doet dat niet in het vertrouwde tenue met rood en wit als kleuren. De Rotterdammers van Robin van Persie treden tegen de Brabanders aan in een speciaal shirt en dat heeft een bijzonder reden.

Het is vanavond niet rood-wit, maar groen-wit. Dat zijn de kleuren van de stad Rotterdam. Feyenoord draagt die kleurencombinatie vanwege een historisch feit. Het is vandaag namelijk exact 85 jaar geleden dat een zeer groot deel van de binnenstad door Duitse bommen werd vernield. Het leidde nog dezelfde dag (14 mei 1940) tot de overgave van de stad in de Tweede Wereldoorlog. Niet veel later zou heel Nederland zich overgeven.

Dat is niet het enige. voor het duel zijn er ook grote spandoeken gemaakt met het verhaal van het bombardement en de wederopbouw van de stad. Het belooft hoe dan ook een beladen wedstrijd te worden, want de club neemt ook afscheid van Peter Houtman. De stadionspeaker moet na jaren trouwen dienst noodgedwongen stoppen met zijn werk.

Houtman kampt met de ziekte van Alzheimer. Ook is zijn vrouw ernstig ziek. Hij hakte aan het begin van dit kalenderjaar de knoop door aan het het eind van dit seizoen te stoppen als stadionspeaker. Dat zullen de Feyenoord-fans ongetwijfeld niet geruisloos aan zich voorbij laten gaan.

De wedstrijd tegen RKC, dat vecht tegen degradatie, begint om 20.00 uur in Rotterdam. Tegelijkertijd worden er ook op acht andere velden afgetrapt voor de voorlaatste speelronde van de Eredivisie. Feyenoord heeft nog een piepkleine kans om tweede te worden, maar lijkt te moeten strijden om plek drie. Die positie geeft volgend seizoen recht tot de voorronde van de Champions League.

