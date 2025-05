PSV heeft alle kaarten in handen op slotdag in strijd om titel met Ajax, check hier alle uitslagen in de Eredivisie

Een krankzinnig einde in de voorlaatste speelronde van de Eredivisie. PSV had geen kind aan Heracles Almelo (4-1) en zag Ajax de koppositie weggeven door in de allerlaatste minuut nog gelijk te spelen tegen FC Groningen (2-2). De strijd om de titel in de Eredivisie wordt om die reden beslist op de allerlaatste speelronde.

In de laatste twee speelrondes worden alle Eredivisie-duels tegelijkertijd gespeeld, om competitievervalsing tegen te gaan. Daardoor begonnen alle duels woensdagavond (14 mei) om 20.00 uur. Zondag 18 mei om 14.30 uur is de laatste speelronde en wordt de strijd om het kampioenschap, de play-offs om Europees voetbal én degradatie beslist.

Ajax leek met een voorsprong van één punt de laatste speelronde in te gaan, maar door het late gelijkspel staat PSV nu één punten voor. De Amsterdammers nemen het zondag in eigen huis op tegen FC Twente, terwijl de Eindhovenaren op bezoek gaan bij Sparta Rotterdam.

Stand Eredivisie

Strijd om plek drie

Feyenoord wist voor woensdag al zeker dat het niet meer tweede kon eindigen en moest plek drie dus zien te verdedigen. Dat lukte: de Rotterdammers wonnen zelf en zagen FC Utrecht gelijkspelen, waardoor het gat met nog één wedstrijd te groot is om nog goed te maken. Voor RKC (tegenstander van Feyenoord) was het een pijnlijke nederlaag, want de Waalwijkers strijden nog tegen degradatie.

Sparta speelt grote rol in titelstrijd en doet eigen fans én die van PSV pijn Het Kasteel is zondag 18 mei het decor van misschien wel een zinderende ontknoping in de Eredivisie. De laatste wedstrijd van Sparta is namelijk tegen PSV en de Eindhovenaren kunnen in Rotterdam kampioen worden. In aanloop naar Sparta - PSV doet de thuisclub enkele eigen fans én hopende PSV-supporters pijn met een heftige beslissing.

Play-offs Europees voetbal

Aangezien de play-offs om Europees voetbal nog maar over enkele duels gespeeld worden, is het thuisduel crucialer dan ooit. FC Twente kon met een zege op AZ de vierde plek veiligstellen, maar verloor juist. De Alkmaarders hebben met nog één wedstrijd te gaan nu die plek in handen. Onder FC Twente en AZ vechten onder andere Heerenveen, NEC en PEC Zwolle nog op hun laatste kans in die play-offs. Bekerwinnaar Go Ahead Eagles (groepsfase Europa League) en Fortuna Sittard (verbod op deelname aan play-offs Europees voetbal) spelen nergens meer voor.

Woeste trainer Danny Buijs na dramatisch nieuws: 'Dit is het ergste dat je kunt horen' Fortuna Sittard-trainer Danny Buijs is boos dat zijn club aankomend seizoen geen Europees voetbal mag spelen. Eerder vandaag werd bekend dat de Limburgers niet mogen deelnemen aan de play-offs omdat ze geen UEFA-licentie hebben voor komend seizoen.

Degradatie

Naast RKC weten ook Almere City en Willem II al zeker dat ze 'onder de gevreesde streep' eindigen. Almere City is na woensdag officieel gedegradeerd. RKC zou in theorie nog de zestiende plek van Willem II over kunnen nemen.

