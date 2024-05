'Feyenoord wil zeker een buitenlandse trainer: één naam prijkt bovenaan verlanglijst'

Feyenoord heeft de verlanglijst met potentiële trainers fors kleiner gemaakt. Volgens Voetbal International en 1908.nl zijn er nog maar enkele namen in beeld, waarvan Sparta Praag-trainer Brian Priske zeker een optie is.

De Rotterdammers willen zo snel mogelijk een vervanger aanstellen van de vertrokken Arne Slot. Daardoor is het lijstje met mogelijke kandidaten inmiddels drastisch kleiner gemaakt. Volgens ingewijden is het lijstje nog 'een klein podium groot'. Op dat lijstje staat geen enkele Nederlandse coach. Wel prijkt daar de naam van Sparta Praag-coach Priske. De Deense trainer zou al wel gepolst zijn door Feyenoord, maar er is nog niets concreets. Mocht het wel concreet zijn, dan zal de interesse en zelfs de aanstelling spoedig naar buiten komen.

Brian Priske

De 47-jarige Priske heeft nog een contract tot de zomer van 2026 in de hoofdstad van Tsjechië. Eerder was de oefenmeester als eindverantwoordelijke werkzaam bij Royal Antwerp en FC Midtjylland. Vooralsnog zit het contact tussen Feyenoord, Sparta Praag en Priske in de oriënterende fase. Het eerste contact met de coach is wel gelegd, maar Sparta Praag weet nog van niets. De Rotterdammers zullen door het doorlopende contract van Priske waarschijnlijk wel een transfersom moeten betalen. Hoe hoog die moet gaan worden is niet bekend.

Nuri Sahin

In een eerder stadium werd Nuri Sahin nog genoemd als één van de belangrijkste kandidaten om Slot te vervangen bij Feyenoord. De huidige assistent-trainer van Borussia Dortmund werd gelinkt aan de Rotterdammers, maar volgens de bronnen lijkt zijn naam afgevallen. Ook Graham Potter werd in een eerder stadium gelinkt aan een baan bij Feyenoord, maar over zijn naam is niets bekend. De Engelsman was eerst in beeld bij Ajax, maar de Amsterdammers kozen na onderhandelingen voor Francesco Farioli als de nieuwe trainer.