Aanvoerder Gernot Trauner over nieuwe Feyenoord-trainer: 'We moeten niet alles kopiëren'

Gernot Trauner beleefde zondag een persoonlijk hoogtepunt. Uitgerekend in de laatste wedstrijd van het seizoen scoorde hij zijn eerste goal in 103 duels voor Feyenoord. Het feest werd overschaduwd door het afscheid van trainer Arne Slot.

Trauner blijft wel in Rotterdam, waar hij nog twee seizoenen een contract heeft. Hij kwam tegelijkertijd met Slot naar Feyenoord, maar zwaait zijn trainer dus uit. Een opvolger is nog niet bekend, maar Trauner zegt als aanvoerder wel wat de spelersgroep verlangt van de club in de zoektocht naar de vervanger van Slot.

Feyenoord deelt afscheidsvideo, Arne Slot bevestigt transfer: 'Ik ben volgend jaar trainer van Liverpool' Arne Slot verlaat Feyenoord. De trainer van de Rotterdammers vertrekt na dit seizoen naar Liverpool. Feyenoord neemt met een fraaie video alvast afscheid van Slot, die op de persconferentie bekend maakte te vertrekken naar Engeland.

'We moeten hem steunen'

"Voor ons als spelers mag het niet uitmaken wie de nieuwe trainer wordt. We moeten het die trainer in ieder geval gemakkelijk maken, hem steunen en de weg die hij voorstelt bewandelen", zegt Trauner in gesprek met de Telegraaf. "We spelen nu drie seizoenen een manier van voetbal die past bij de kwaliteiten van de spelersgroep van Feyenoord. Daar moet je gebruik van maken."

Blije Gernot Trauner schudt zonder groene badjas irritatie van zich af: 'Mijn familie geniet ervan hier' Gernot Trauner was de man die namens Feyenoord de beker in ontvangst mocht nemen en de lucht in mocht houden richting de fans. Een mooi moment voor de aanvoerder, die wegens een blessure veel wedstrijden miste. In de finale maakte hij weer een aantal minuten, dat vond hij geweldig. "Het irriteert me nog altijd dat ik de laatste wedstrijd vorig jaar miste."

'Hij moet een duidelijk plan hebben'

Trauner voorziet wel een einde aan precies dat voetbal bij Feyenoord. "Arne’s opvolger zal z’n eigen ideeën daaraan willen toevoegen. Als spelers moet je daarvoor openstaan. We moeten niet alles kopiëren. Iedere coach heeft z’n eigen kwaliteiten en die moet hij loslaten op Feyenoord. Het gaat erom dat de nieuwe trainer een duidelijk plan heeft en dat moeten we volgen.”

EK met Oostenrijk tegen Nederland

Maar voor het nieuwe seizoen begint onder de nieuwe trainer, hoopt de 32-jarige verdediger op een mooie sportzomer en deelname aan het EK voetbal. Zijn land Oostenrijk zit met Nederland in groep D en maakt dinsdag de selectie bekend. "Hopelijk krijg ik dinsdag te horen dat ik bij de selectie van Oostenrijk zit voor het EK in Duitsland. Bij Feyenoord sluit ik een hele bijzondere periode af met Arne. Zoals de trainer zelf heeft gezegd: ’in een spelerscarrière beleef je misschien drie tot vier geweldige jaren’. Dat was deze periode in ieder geval, maar je moet vooruit durven kijken als speler en als club."