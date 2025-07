Het wordt voor het Nederlands elftal een moeilijke opgave om de kwartfinales van het EK vrouwenvoetbal te bereiken. Maar het is niet onmogelijk voor de Oranje Leeuwinnen om ten koste van Engeland of Frankrijk naar de volgende ronde te gaan. Check in dit artikel op welke zenders je moet inschakelen voor de laatste duels in Groep D van het EK in Zwitserland.