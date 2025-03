FIFA trapt deelnemer uit WK voetbal voor clubs nog voordat de bal is gaan rollen

In juni 2025 begint het wereldkampioenschap voetbal voor clubs 2025. De bond FIFA maakt het toernooi grootser dan ooit: liefst 32 clubs zijn welkom. Eentje is echter niet meer welkom en is vrijdag alvast van de deelnemerslijst geschrapt.

Het Mexicaanse Club Leon is de pineut. De club had zich wel geplaatst voor het voetbalfestijn in de Verenigde Staten, dat gaat gelden als voorproefje en testcase voor het WK voetbal van 2026. Dat wordt gehouden in de VS, Canada en Mexico.

Eigendom

FIFA concludeert dat Leon niet voldoet aan de eigendomsregels. Het is verboden om aan het WK voor clubs deel te nemen, als een club behoort tot een conglomeraat dat meerdere clubs bezit, als een van die andere clubs ook is gekwalificeerd. Dat is nu het geval. Leon en CF Pachuca zijn in handen van Grupo Pachuca. CF Pachuca mag wel meedoen.

Leon laat het er niet bij zitten en gaat in hoger beroep. De Mexicanen kijken anders naar de zaak en stellen dat de clubs binnen Grupo Pachuca autonoom zijn, dus niet afhankelijk van elkaar zijn. Leon was toegelaten op basis van de eindzege van de CONCACAF Champions Cup 2023. Een jaar later won Pachuca die beker.

Het geld klotst over de plinten bij WK voor clubs: 'Dik twee keer meer dan prijzenpot bij WK voetbal'

Chelsea

Club León was ingedeeld in een groep met Chelsea, Espérance de Tunis en Flamengo. FIFA maakt later bekend welke club de plek inneemt van Leon.

De bekendste speler van Leon is de Colombiaanse spelmaker James Rodríguez (33). Ook de Mexicaanse middenvelder Andrés Guardado (38) staat er onder contract. Hij groeide bij PSV uit tot publiekslieveling.

Club World Cup

• Poule A: Palmeiras, FC Porto, Al-Ahly, Inter Miami

• Poule B: Paris Saint-Germain, Atlético Madrid, Botafogo, Seattle Sounders

• Poule C: Bayern München, Auckland City, Boca Juniors, Benfica

• Poule D: Flamengo, Espérance Tunis, Chelsea, Club Léon

• Poule E: River Plate, Urawa Red Diamonds, Monterrey, Inter

• Poule F: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan HD, Mamelodi Sundowns

• Poule G: Manchester City, Wydad Casablanca, Al Ain, Juventus

• Poule H: Real Madrid, Al Hilal, Pachuca, Red Bull Salzburg