Krankzinnig einde bij Jong Oranje tegen Italië na tweemaal rood: 'Ontlading tot de max'

Een mirakeltje. Dat is wat er gebeurde bij Jong Italië tegen Jong Oranje: 1-2. De winnende goal van de Nederlanders viel in de slotseconde van de extra tijd. En op dat moment stond Nederland met negen man, na twee rode prenten!

In de 19e minuut van de vriendschappelijke interland kwamen de gasten in het stadion Stadion Pierluigi Penzo van Venezia op 0-1. Kian Fitz-Jim tekende voor de openingstreffer. Sebastiano Esposito maakte tien minuten na het begin van de tweede helft vanaf de strafschopstip de gelijkmaker.

Tweemaal rood

En in de 61e minuut ging het bergafwaarts bij Jong Oranje. Ezechiel Banzuzi kreeg direct rood en Lamare Bogarde pakte in de slotfase tweemaal geel. Hij mocht in de 92e minuut inrukken. Toch tikte Max Bruns in de allerlaatste seconde op aangeven van Noah Ohio de winnende binnen.

🔶 Jong Oranje wint in extremis met 9️⃣ man van Italië! 👏#itaned — ESPN NL (@ESPNnl) March 21, 2025

Krankzinnig

Matchwinnaar Bruns zei bij ESPN: "De meest krankzinnige invalbeurt ooit? Ik denk het wel. Ik val in met nog 30 seconden te gaan en maak de winnende. Ohio zag heel veel ruimte. Ik was nog fris en dacht: ik sprint nog wel en kijk of hij hem voor kan trekken."

"Dan komt de ontlading tot de max. Ik denk dat we goed verdedigd hebben met tien man. Dan kom je ook nog met negen man te staan. Dan denk je helemaal: waar gaat dit heen? Dan scoor je tegen alle verwachtingen in."

Blij

"Ik kreeg bij mijn invalbeurt geen boodschap mee", vertelt hij. "Ik dacht: tegenhouden, vasthouden die 1-1. Dat was het enige wat in mijn hoofd omging", zei de speler van FC Twente. "Iedereen was blij natuurlijk. Ik kan het niet uitleggen. Pure ontlading, pure emotie. Ik denk dat je dat bij iedereen zag."

Programma Jong Oranje

DInsdag 25 maart is er een nieuw oefenduel, dan uit tegen Jong Roemenië. In juni doet het team mee aan het EK voor Onder 21. De tegenstanders in de groepsfase zijn Finland, Denemarken en Oekraïne.