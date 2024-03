Formule 1-coureur Pierre Gasly neemt aandelen in club van Jeremain Lens

Pierre Gasly moest toch wat met het vele geld wat hij in de Formule 1 verdient. De Franse coureur heeft daarom besloten aandelen te kopen in FC Versailles, een club op het derde niveau van Frankrijk.

De inmiddels 36-jarige Jeremain Lens speelt bij de club, dat op een figuurlijke steenworp afstand van Parijs ligt. De 34-voudig international van het Nederlands elftal kwam dit seizoen in negentien competitiewedstrijden in actie, waarin hij goed was voor drie goals en vier assists. Versailles is momenteel een middenmoter in de Championnat National.

Het doel van Gasly, die in de Formule 1 voor het team Alpine rijdt, is om Versailles naar de Ligue 2 en later naar de Ligue 1 te krijgen. Dat zegt hij in gesprek met L'Équipe. "Het is niet mijn grootste investering, maar wel eentje waarin ik emotioneel het meeste in heb geïnvesteerd. Mijn focus ligt honderd procent op de Formule 1, maar ik heb in mijn vrije tijd ook andere uitdagingen nodig."

Formule 1-carrière

Gasly heeft na 132 races één Grand Prix-overwinning op zijn naam staan in F1. De Fransman won in 2020 de Grand Prix van Italië in een AlphaTauri (huidige naam: Racing Bulls). Sinds 2023 rijdt hij voor Alpine.

Dit seizoen gaat het nog helemaal niet lekker met Gasly. In Bahrein eindigde hij achttiende en in Saoedi-Arabië kwam hij niet over de eindstreep. Daarom staat hij voorlopig 21e in een kampioenschap met twintig coureurs. Oliver Bearman viel namelijk in voor Carlos Sainz bij Ferrari en pakte direct punten. Komend weekend kan Gasly van die hatelijke nul afkomen, want dan racen de coureurs in Australië.