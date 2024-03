Alpine klokt slechtst mogelijke kwalificatie: 'Iemand spacecake gegeven en aan de tekentafel gezet'

De Formule 1-auto van Alpine laat op zijn zachtst gezegd te wensen over. Terwijl Max Verstappen pole pakte in zijn Red Bull eindigde coureurs Esteban Ocon en Pierre Gasly op de negentiende en twintigste plaats. Wat gaat er mis bij de Fransen?

Analist Rob van Gameren is in de Ziggo-studio niet mals voor de ondermaatse auto van Alpine. "Het is alsof ze iemand spacecake hebben gegeven en achter de tekentafel hebben gezet", grapt hij. De prestaties van Alpine zijn ook wel echt ondermaats. Het fabrieksteam eindigde tijdens de kwalificatie ruim anderhalve seconde achter de tijd van Max Verstappen, een eeuwigheid in Formule 1-termen.

'Gelukkig' kwam de slechte prestatie niet als een verrassing. Coureur Pierre Gasly verscheen na de blamage in Bahrein voor de camera's van het Franse Canal Plus. "We hadden dit wel verwacht", verzuchtte hij toen. "Na de wintertest konden we hierop anticiperen. Er is veel werk aan de winkel, dit is niet prettig." Zowel Gasly als teamgenoot Ocon wonnen ooit een Grand Prix, maar met deze auto wordt het moeilijk om dat kunstje te herhalen.

Personeel ontslagen

Volgens Rick Winkelman zijn het niet zozeer de ontwerpers van de auto die schuld hebben aan de rampzalige kwalificatie, maar het management van Alpine. "Het is momenteel een puinhoop bij het team", legt hij uit. "Vorig jaar is zowat de halve top ontslagen. Beslissingen worden nu genomen door de mannen hogerop, die helemaal niet dicht bij de auto staan. Heel Alpine is naar de Filistijnen."

De A524 - zoals de auto eigenlijk heet - werd vanaf de lancering al niet goed ontvangen bij het Formule 1-publiek. De auto, die voorheen altijd in felroze en blauw werd afgeleverd, ziet er kaal uit in zijn zwarte kleurstelling. Heel hard gaat hij dus ook niet.