Forse kritiek op bondscoach die Ajax-talent liet debuteren: 'Zijn hier wel met profvoetbal bezig'

De carrière van Jorthy Mokio zit de laatste weken enorm in de lift. De Belgische middenvelder krijgt steeds vaker speeltijd in het eerste van Ajax en bondscoach Rudi Garcia liet hem donderdagavond debuteren voor de Rode Duivels. Echter was niet iedereen het eens met de invalbeurt voor Mokio.

Mokio werd in de laatste minuten van de wedstrijd tegen Oekraïne. Het debuut van de middenvelder eindigde echter niet in een succes. De Belgen gingen met 3-1 onderuit, waardoor de ploeg van bondscoach Garcia nu degradatie uit de A-klasse van de Nations League riskeert. Mokio is deze eeuw wel de op twee na jongste speler die zijn debuut maakte voor de Belgen. Enkel Romelu Lukaku en Anthony Vandenborre waren jonger bij hun eerste wedstrijd voor de Rode Duivels.

Kritiek

Bij het Belgische VTM zat analist Jan Mulder. De Nederlander was totaal niet te spreken over het debuut van Garcia en Mokio bij de Belgen. "Ik vond het echt een zooitje. Het viel wel heel erg tegen. Dit Oekraïne is geen wereldploeg, maar ze komen gelijk en daarna op voorsprong. Er was daarna geen reactie van de Rode Duivels. We mogen de winnaarsmentaliteit van de bondscoach toch een klein beetje in twijfel trekken", is Mulder duidelijk over de trainer Garcia.

Ook het debuut van Mokio kon niet op de goedkeuring van Mulder rekenen. "Vlak voor het einde mag Mokio debuteren voor de eer. We zijn hier wel serieus met profvoetbal bezig. Doku had in de ploeg moeten komen. Die brengt vuur. De trainer slaapt, wakker maken." Als België de achterstand niet goed maakt in de return tegen Oekraïne, dan degraderen de Belgen dus uit de hoogste divisie van de Nations League.