Ajacied Jorthy Mokio (17) voor het eerst opgeroepen door België, topspeler keert na lange tijd terug

Rudi Garcia heeft als kersverse bondscoach van België zijn eerste selectie bekendgemaakt. De 61-jarige Fransman heeft Ajax-middenvelder Jorthy Mokio voor het eerst opgeroepen. Thibaut Courtios keert onder Garcia voor het eerst in ruim anderhalf jaar terug bij de 'Rode Duivels'. De keeper van Real Madrid kwam dankzij een conflict met de voormalige bondscoach niet meer in actie voor België.

Courtois speelde in juni 2023 zijn laatste interland voor de nationale ploeg. Daarna raakte de 32-jarige doelman in conflict met toenmalig bondscoach Domenico Tedesco. Het zorgde er onder andere voor dat Courtois het EK van vorige zomer aan zich voorbij zag gaan. Na Tedesco's vertrek kondigde Courtois aan te willen terugkeren. Bondscoach Rudi Garcia en de Belgische voetbalbond (KBVB) stemden daarmee in.

Koen Casteels, onder Tedesco nog eerste doelman, liet eerder deze week weten te stoppen als international. De 32-jarige keeper besloot dit vanwege de houding van de bond rondom de terugkeer van Courtois. Los van de nieuwe gezichten bij de Belgische doelmannen, heeft Garcia voor nog een aantal nieuwe namen gekozen.

Jorthy Mokio debuteert, geen Mika Godts en Johan Bakayoko

Een van de nieuwe gezichten die Garcia aan de selectie heeft toegevoegd is die van Mokio. De jonge middenvelder van Ajax heeft nog slechts twaalf duels achter zijn naam staan voor de Amsterdammers, waarin hij één keer tot scoren kwam. Toch heeft het grote talent een plekje in de Belgische selectie bemachtigd. Vooral zijn optreden in zijn thuisland tegen Union St.Gilloise in de Europa League heeft hem in België op de kaart gezet.

Naast Mokio debuteren ook Bryan Heynen (KRC Genk), Nicolas Raskin (Rangers FC) en Senne Lammens, de doelman van Royal Antwerp bij de Rode Duivels. Ajax-aanvaller Mika Godts maakt geen onderdeel uit van de eerste selectie van Garcia. Wél maakt hij hoogstwaarschijnlijk zijn opwachting bij Jong België. Johan Bakayoko van PSV zit eveneens niet bij de selectie.

Nations League

België vecht in het tweeluik met Oekraïne om handhaving in Nations League Divisie A. Sinds de start van de Nations League in 2018 spelen de Belgen op het hoogste niveau. Met Garcia als nieuwe bondscoach moet de weg omhoog weer worden ingezet.

