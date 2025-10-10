Fortuna Sittard-coach Danny Buijs is donderdag zijn belofte nagekomen. Na een incident met een ballenjongen beloofde hij pizza te gaan eten met het jeugdelftal dat de ballenjongens aflevert en daar was het donderdag tijd voor.

Het verhaal rond de ballenjongen begon na de wedstrijd tegen FC Volendam op zaterdag 4 oktober (1-0 zege). Op beelden van ESPN was te zien dat trainer Buijs een van de ballenjongens nogal hardhandig bij zijn arm pakte toen de overwinning werd gevierd met de fans. Dit kwam hem online op nogal wat kritiek te staan en dus besloot hij in samenwerking met de club een statement met uitleg naar buiten te brengen.

'Om ze te beschermen'

Volgens Buijs werd de actie compleet verkeerd geïnterpreteerd. "Tijdens de ereronde na de gewonnen wedstrijd, waarbij de ballenjongens altijd mogen meelopen en ook op de teamfoto mogen, zag ik meerdere drinkbekers richting het speelveld vliegen. Om de ballenjongens te beschermen trok ik er een weg."

Buijs besefte ook dat hij dit niet op een goede manier deed en dus besloot hij een belofte te doen. "Uiteindelijk was de manier waarop ik dat deed niet goed. Ik waardeer onze ballenjongens, die er ook afgelopen zaterdag weer in de stromende regen stonden. We gaan in ieder geval binnenkort samen met deze jongens een pizza eten om dit ook uit te spreken."

Na afloop van de gewonnen wedstrijd tegen FC Volendam is een fragment uitgezonden en gedeeld waarop te zien is dat onze hoofdtrainer Danny Buijs één van de ballenjongens aanspreekt en wegtrekt. Dit gebeurde niet uit boosheid of om hem deelname aan het feest met de spelers te… pic.twitter.com/OLzbwHXMCT — Fortuna Sittard (@FortunaSittard) October 5, 2025

Pizza

Voor Buijs was het donderdag tijd om die belofte in te lossen. Tijdens de interlandbreak dook de coach plots op met een stapel pizza's die hij afleverde bij de training van de JO13 van Fortuna Sittard. Buijs at samen met de jeugdspelers van de Italiaanse delicatesse en hij ging even op de foto met de ballenjongen in kwestie.

De actie zorgt voor een hoop mooie reacties vanuit de fans van Fortuna Sittard. 'Deze man is echt een topper hoop dat hij nog een tijdje bij Fortuna blijft', schrijft één van de fans. 'Een geweldig persoon' schrijft weer een andere supporter. Buijs kreeg later die dag nog wel een domper te verwerken. Zijn ploeg verloor met 8-1 van het Belgische Lierse SK in een oefenwedstrijd.

