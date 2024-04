Fortuna Sittard steunt rivaal MVV tegen faillissement: 'Beter een goede buur dan een verre vriend'

Het gaat niet goed bij MVV. De Amerikaanse investerder heeft zich teruggetrokken en nu verkeren ze in Maastricht in geldnood. Fans van MVV zijn een crowdfunding gestart en krijgen steun uit onverwachte hoek.

Zo heeft Fortuna Sittard onder het mom van: 'beter een goede buur dan een verre vriend' de actie gesteund. Op sociale media delen zij de link naar de crowdfunding door. Het doel is om 75.000 euro op te halen. Op moment van schrijven is er bijna 50.000 binnen gehaald.

Grote problemen

De crowdfundingsactie is opgezet door verschillende supportersverenigingen van MVV. Zij proberen hiermee de club te helpen. "Onze Maastrichtse voetbalclub verkeert in zwaar weer. Al meer dan 122 jaar is us MVVke onze trots en onlosmakelijk verbonden met de cultuur en historie van de stad Maastricht. De club van de ster op de borst, Brokamp, de Boschpoort en haar hondstrouwe fans. Deze volksclub mag dan ook nooit verloren gaan. Het is tijd voor actie."

Door het wegvallen van de Amerikaanse investeerder ontstonden er problemen in de hoofdstad van Limburg. Aan de eerste betalingsverplichtingen kan worden voldaan, maar de club liet al weten dat er rekening was gehouden met het geld uit de Verenigde Staten. Hierdoor valt er een hoop weg.